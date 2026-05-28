На Камчатке в шестой раз с начала года выросли цены на бензин

На заправках «ННК-Камчатнефтепродукт» снова выросли цены на все марки топлива, сообщил канал «Масс Медиа Камчатка» в национальном мессенджере MAX.

Теперь литр АИ-92 стоит 75 рублей, АИ-95 — 80,40 рубля, АИ-98 — 93,25 рубля. Дизельное топливо отпускают по 93,87 рубля за литр.

Как пишет канал, предыдущее повышение цен произошло в середине мая. С начала 2026 года стоимость топлива на Камчатке повышают уже шестой раз.

По данным Росстат, в России с января по апрель 2026 года потребительские цены на бензин в России выросли на 3,7%.

20 мая Reuters сообщило, что почти все крупные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в центральной части России остановили или сократили производство из-за атак украинских беспилотников. По данным агентства, в совокупности на них приходится около четверти всех перерабатывающих мощностей России. Всего с начала 2026 года украинские беспилотники атаковали как минимум 15 российских нефтеперерабатывающих предприятий.

22 мая Федеральная антимонопольная служба (ФАС) призвала соблюдать принципы ценообразования на бензин и дизтопливо, чтобы не допустить необоснованного роста цен на нефтепродукты. 26 мая вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива с участием представителей Минэнерго, ФАС, Минфина, отраслевых компаний. Новак подчеркнул, что приоритетной задачей остается надежное и бесперебойное обеспечение отечественного потребителя топливом в необходимых объемах, сообщает пресс-служба правительства.

Весной вице-премьер России Юрий Трутнев во время поездки на Дальний Восток возмутился стоимостью яблок и потребовал объяснений от местных властей. По данным ЕМИСС, Камчатка остается одним из самых дорогих регионов России по стоимости яблок. В марте 2026 года стоимость килограмма яблока доходила до 628 рублей. Власти и эксперты объясняют ситуацию сложной логистикой, зависимостью от северного завоза и ростом транспортных расходов, а также последствиями заморозков в южных регионах России, которые ударили по урожаю.

