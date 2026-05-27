Замглавы «Уралвагонзавода», бывшего офицера ФСБ отправили в СИЗО по делу о растрате при гособоронзаказе. Он назвал себя жертвой оговора

Силовики задержали заместителя генерального директора концерна «Уралвагонзавод» по спецтехнике Дмитрия Семизорова по делу о растрате в особо крупном размере при выполнении гособоронзаказа, узнал РБК. Басманный суд отправил фигуранта в СИЗО на два месяца.

Дело, возбужденное еще в октябре, связано с поставками климатического оборудования для оборонной промышленности. Гособоронзаказ выполнял Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИТОЧМАШ), которым в то время руководил Семизоров. 10 лет назад организация заключила контракт с ООО «ФСК Прогресс» на сумму более 130 млн рублей. При этом, как утверждает следствие, фактическая цена техники не превышала 80 млн, а разницу похитили и обналичили.

По словам собеседников РБК, показания на Семизорова дали два других фигуранта дела, один из которых находится под домашним арестом. Сам топ-менеджер вину не признал и назвал себя жертвой оговора.

Ранее The Insider писал, что Семизоров был связан с Климовским патронным заводом, котельная которого в январе 2024 года оставила без тепла и воды около 150 тысяч жителей Подольска во время сильных морозов. Завод производит патроны и снайперские винтовки и выполняет гособоронзаказ, однако, как выяснило издание, его руководство и собственники были связаны с ФСБ, «Ростехом» и уголовными делами о хищениях. Сам Семизоров, бывший офицер ФСБ и экс-глава ЦНИТОЧМАШ, входил в совет директоров предприятия.