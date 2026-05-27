Новости

Сын бывшего замглавы МИД РФ Сидорова погиб на войне против Украины. Он состоял в провоенной организации «Белый ворон» НИУ ВШЭ

The Insider
«Белый ворон»

Сын заместителя министра иностранных дел РФ Василия Сидорова Дмитрий Сидоров погиб на фронте, сообщило провоенное движение студентов «Белый ворон», организованное на базе Высшей школы экономики:

«Дима был ответственным, добрым и честным человеком, Товарищем и Другом с большой буквы. В „Белом вороне“ до ухода на фронт он курировал вопросы безопасности и участвовал во всех наших проектах и мероприятиях, полностью отдаваясь делу. Он любил Родину и старался помочь ей в трудную минуту всеми возможными способами».

Как утверждается, он подписал контракт с Минобороны и ушел пулеметчиком на фронт в феврале прошлого года в составе роты «Шторм» одного из подразделений ВДВ. Сидоров воевал в Курской и Сумской областях. Спустя около трех месяцев после отправки в зону боевых действий его внесли в список пропавших без вести.

Отец погибшего, помимо работы на должности замглавы МИД, в разные годы также занимал посты полпреда России в ООН в Женеве и советского представителя при организации в Нью-Йорке. Последние годы Сидоров был одним из топ-менеджеров «Мегафона», а в 2020-м ушел из жизни, отмечает издание T-Invariant.

Второй сын дипломата, инвестор Василий Сидоров-младший, входил в совет директоров холдинговой телеком-компании VEON. Ее крупнейший акционер — группа LetterOne, созданная «Альфа-Групп». Сейчас Сидоров на сайте VEON не упоминается.

Ранее T-Invariant писал, что Дмитрий Сидоров, выпускник РУДН и выходец из семьи дипломатической и телеком-элиты, был одним из организаторов Z-активности в российских вузах. Его «Русский дом РУДН» собирал деньги на экипировку, бронежилеты и термобелье для российских военных, а сам Сидоров также отвечал за внешние связи в «Белом вороне».

