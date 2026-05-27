Советником главы Сбербанка Грефа назначили бывшего замдиректора ФСБ Олега Храмова — РБК

Олег Храмов. Фото: РИА «Новости»

Советником главы Сбербанка Германа Грефа назначен 70-летний генерал-полковник Олег Храмов, сообщает РБК со ссылкой на два источника: на финансовом рынке и в самом банке. С 2017 года до декабря 2025-го он был заместителем секретаря Совета Безопасности России (сначала при Николае Патрушеве, затем, с мая 2024 года, при Сергее Шойгу).

Как писало РИА «Новости», Храмов покинул свой пост, поскольку достиг максимально допустимого возраста пребывания на государственной службе: в декабре прошлого года генералу исполнилось 70 лет.

Храмов более сорока лет, с 1973 года, работал сначала в советских, затем в российских органах госбезопасности. В 2003 годах он работал в управлении ФСБ по Москве и области, в 2006–2009 годах возглавлял управление службы по Нижегородской области. Затем Храмов перешел в центральный аппарат спецслужбы, где занимал должность заместителя директора ФСБ.

В январе 2017 года Храмов вышел в отставку в звании генерал-полковника и в том же месяце был назначен заместителем секретаря Совбеза. 

