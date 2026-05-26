Новости

В Подмосковье с начала года изъяли почти 500 гектаров земельных участков

The Insider
С января по апрель 2026 года в Московской области у собственников принудительно изъяли 12 сельскохозяйственных участков общей площадью 488 гектаров. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на министерство имущественных отношений Подмосковья.

Речь идет о землях в Клину, Шатуре, Богородском и Орехово-Зуевском округах. Власти заявили, что собственники годами не использовали участки по назначению: земли заросли сорняками, кустарниками и молодыми деревьями. После судебных решений участки были изъяты и проданы на торгах. Их общая стоимость составила 907,5 млн рублей.

Как уточняет РБК, процедура начинается с проверки муниципального земельного контроля. Если участок признают заброшенным, владельцу выдают предписание устранить нарушения. В случае бездействия материалы передают в Россельхознадзор, который штрафует собственника и обращается в суд с требованием об изъятии земли.

В 2025 году российское правительство утвердило критерии, по которым участки могут быть признаны заброшенными. Среди оснований — отсутствие сельскохозяйственной деятельности в течение трех лет, сорняки выше одного метра, наличие деревьев и кустарников, не связанных с благоустройством, а также захламление отходами.

Участки, предназначенные под строительство, могут изъять, если в течение пяти лет на них не появилось зарегистрированных построек. Конфискация также возможна, если существующие здания находятся в аварийном состоянии — например, разрушены стены или крыша, отсутствуют окна и стекла. Решение о нарушении целевого использования земли принимает инспектор Росреестра.

