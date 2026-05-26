Литпремию «Дар» получили автобиографическая книга о выживании в осажденном Мариуполе и роман о Москве в 2022 году

Лауреатами премии "Дар", основанной и возглавляемой писателем Михаилом Шишкиным, в 2026 году стали три автора - Олег Радзинский (роман "Покаянные дни"), Ксения Букша (роман "Маленький рай") и Александра Крашевская (книга "Колыбельная по Мариуполю"). Об этом сообщается на сайте премии. Победители получат гранты на перевод своих книг на иностранный язык.

Все три победившие книги так или иначе связаны с войной. "Колыбельная по Мариуполю" написана Александрой Крашевской на основе собственного опыта выживания в осажденном Мариуполе и эвакуации. Действие романа Ксении Букши, которая в 2022 году уехала в Черногорию, происходит в вымышленном балканском городе Раёк, где война закончилась пятнадцать лет назад, и жители которого до сих пор страдают от нанесенных ею травм. Герои "Покаянных дней" Олега Радзинского живут в Москве и там встречают начало полномасштабного вторжения в Украину.

"Мы теперь в ситуации, когда в конкурсе оказались три победителя вместо заявленных двух. Как председатель Жюри я принял решение, что в этом сезоне литературная премия «Дар» в виде грантов на перевод присуждается всем трём произведениям, набравшим наибольшее количество голосов. Для нас это вызов, но мы уверены, что справимся. Поздравляю победителей!", - заявил Шишкин. По его словам, все три книги набрали равное количество голосов жюри.

В прошлом году вручение премии оказалось сопряжено с крупным скандалом. Тогда поэтесса Галина Рымбу обвинила автора из шорт-листа премии Дениса Безносова в том, что он до ноября 2022 года занимал должность заместителя директора в Российской государственной детской библиотеке (РГДБ) и был причастен к программам идеологической обработки и «перевоспитания» украинских детей, вывезенных с оккупированных территорий.

Родившаяся в России и живущая в Харькове писательница Мария Галина которая стала лауреатом «Дара», отказалась от премии.

«Я не думаю, что, находясь в стране, обстреливаемой российскими ракетами, которые убивают мирных людей, я даже в таком виде могу оказывать поддержку языку и культуре, которые формально стали (и остаются) одной из причин нападения на Украину — под предлогом ее защиты. <...> К сожалению, российская агрессия в отношении Украины, которую я считаю своей родиной, меня поставила перед выбором, это не легкий для меня выбор, но он мой. В том, что русский язык и культура потерпели такое страшное поражение, наверное, виноваты все мы, и все мы за это расплачиваемся — каждый по-своему», - объяснила она свое решение.

Премия "Дар" была основана в 2024 году "для поддержки и продвижения авторов, пишущих на русском языке, вне зависимости от их места проживания и гражданства". Учредителями премии, помимо Михаила Шишкина стали специалист по культурной истории Восточной Европы Ульрих Шмид, славистка Жервез Тассис, писательница и переводчица Ilma Rakusa, славист Жорж Нива и литературовед Жан-Филипп Жакар. В числе членов жюри премии - поэт, переводчик и издатель Дмитрий Кузьмин, поэт и медиаменеджер Демьян Кудрявцев, историк Тамара Эйдельман, литературовед Олег Лекманов и др.