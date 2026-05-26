В Казани студентов выгнали из общежития, чтобы разместить гостей саммита Россия – АСЕАН. Несогласным вручили предостережения об экстремизме

В Казани полиция начала выдавать предупреждения об «экстремизме» студентам и активистам, выступающим против выселения учащихся Казанского федерального университета (КФУ) из общежитий ради размещения делегатов саммита Россия — АСЕАН. Об этом 26 мая сообщил правозащитный проект «ИРЕК» Татарстан.

По данным правозащитников, сотрудники полиции пришли как минимум к пяти волонтерам и активистам, участвовавшим в сборе подписей против выселения студентов из общежитий Деревни Универсиады. Несовершеннолетняя активистка рассказала «ИРЕКУ», что к ней приехали силовики в масках, отказались представиться и потребовали сесть в машину, где говорили ей о «вербовке в ВСУ».

В тот же день пресс-служба партии «Яблоко» сообщила, что более 200 студентов КФУ подали коллективную жалобу в прокуратуру Татарстана на выселение из общежитий. Жалобу помогала готовить юристка и активистка «Яблока» Софья Фёдорова.

В обращении на имя прокурора Татарстана Альберта Суяргулова говорится, что администрация университета предлагает студентам «в добровольном порядке» покинуть общежития на весь июнь, несмотря на действующие договоры найма до конца июля.

Студенты просят прокуратуру проверить законность приказа КФУ о выселении, законность требований подписывать заявления о «добровольном выселении», а также действия администрации вуза, которая, по словам учащихся, не предоставила четкого плана переселения и компенсаций.

О выселении студентов 20 мая сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». По информации издания, в одном из общежитий КФУ потребовали освободить около 500 мест на время проведения саммита Россия — АСЕАН, который пройдет в июне.

Студенты рассказали журналистам, что из-за подготовки к саммиту учащихся 1–3 курсов выселяют из общежитий, а защиту курсовых и экзамены переводят в дистанционный формат. Особенно сложной ситуацию называют студенты медицинских специальностей, которые не понимают, как сдавать часть практических дисциплин онлайн.

Как пишет пресс-служба партии «Яблоко», аналогичная ситуация уже происходила в 2024 году перед саммитом БРИКС. Тогда студентов КФУ также выселяли из общежитий ради размещения делегаций международного форума. В обоих случаях университет выпускал специальные приказы, переводил летнюю сессию в дистанционный формат и фактически вынуждал студентов либо возвращаться к родителям, либо искать жилье за свой счет без компенсаций.

Саммит Россия — АСЕАН — это встреча на высшем уровне между РФ и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. Пятый по счету саммит пройдет в Казани с 17 по 19 июня.