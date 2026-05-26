В Минцифры отказались от идеи вводить платную регистрацию в базе номеров мобильных устройств (IMEI)

Минцифры РФ не будет делать платной регистрацию устройств в единой базе IMEI-номеров. О подготовке такого перечня было известно еще в прошлом году, однако тогда заявлялось, что регистрация в нем станет платной. Теперь же в ведомстве отказались от этой идеи, пишет «Коммерсантъ».

Плату не будут взимать ни с граждан, ни с импортеров устройств, отмечает газета. Создание базы IMEI-номеров обсуждают в рамках второго пакета поправок по борьбе с кибермошенничеством.

Анонсированное ранее создание этой базы по-прежнему в силе. О том, что регистрация в ней может стать платной, СМИ писали в конце декабря прошлого года. Сумма, как сообщалось, могла бы составлять определенных процент от стоимости устройства, но какой именно, было неясно. «Ъ» тогда писал, что сбор может стать обязательным для всех участников цепочек поставок.

Требование об обязательной привязке IMEI к абонентскому номеру может вступить в силу уже в 2027-м. С 2028 года планируется, что работать в сети смогут только зарегистрированные в базе телефоны.

В ведомстве объясняли создание единой базы IMEI требованиями безопасности и говорили, что она нужна, чтобы «идентифицировать, что сим-карта не находится в БПЛА».

Собеседник «Ъ» на телеком-рынке также отмечает, что цель инициативы — создать единую централизованную базу устройств, однако, если регистрация не будет охватывать все ввозимые в страну смартфоны, то этот эффект нивелируется. Нагрузка в таком случае ляжет только на легальных ретейлеров. Если незарегистрированные смартфоны начнут отключать от сети, мера может начать успешно работать. Нерешенной остается проблема появления поддельных IMEI и того, с какой скоростью они будут распространяться.