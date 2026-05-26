Новости

Великобритания ввела санкции против криптосетей, помогающих России финансировать войну против Украины

The Insider
Иллюстрация к материалу

Великобритания объявила о новом пакете санкций против криптовалютных и финансовых структур, которые помогают России обходить западные ограничения и финансировать войну против Украины. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте британского правительства.

Под санкции попали криптовалютные обменники, связанные с Россией компании, а также сеть A7 — поддерживаемая Кремлем система, которая, как утверждают британские власти, использовалась для обхода санкций, финансирования военных закупок и проведения платежей от продажи нефти.

Власти Великобритании утверждают, что через сеть A7 за прошлый год прошло более $90 млрд. Это примерно половина годовых военных расходов России.

Всего новый пакет включает 18 санкционных обозначений. Ограничения также затронули связанных с A7 физических лиц, банк в Кыргызстане, помогавший проводить платежи для сети, а также крупную международную криптобиржу, через которую в Россию могли поступить более $1,5 млрд. Кроме того, под санкции попали три грузинские компании, управлявшие ориентированными на Россию криптообменниками. 

Глава британского МВД Иветт Купер заявила, что Москва пытается использовать «теневые финансовые системы» и криптовалютные сети для обхода ограничений, однако Лондон намерен «перекрыть финансовые артерии», поддерживающие российскую военную экономику.

В пресс-релизе также говорится, что российская экономика продолжает испытывать давление из-за санкций. Британские власти указывают, что в мае Россия снизила прогноз экономического роста на 2026 год с 1,3 до 0,4%.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Великобритания ввела санкции против более 3300 физических и юридических лиц, а также судов. По оценке Лондона, из-за международных ограничений Россия потеряла более $450 млрд.

