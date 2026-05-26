Бывшего вице-губернатора Вологодской области задержали по делу о похоронном бизнесе

Экс-первый заместитель губернатора Вологодской области Иван Иноземцев задержан в рамках расследования так называемого «похоронного дела». Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов. По словам главы области, Иноземцева уже допросили. Филимонов подчеркнул, что бывший чиновник был уволен из правительства региона еще в конце ноября прошлого года, после того как появились подозрения в его возможной связи с расследуемыми событиями.

Следствие по делу началось в феврале 2026 года. Тогда были арестованы бывшие руководители муниципальных организаций «Ритуал» Олег Селезнёв и Александр Мариныч. По версии следствия, они создали схему поборов с родственников умерших и получали деньги за ритуальные услуги, в том числе при захоронении погибших участников войны. Следователи оценили сумму незаконных выплат как минимум в 1,1 млн рублей.

Скандал вокруг похоронной сферы региона тянется с прошлого года. В декабре 2025-го после жалоб родственников погибших военных власти Вологодской области начали проверку муниципального предприятия «Ритуал». Тогда же были отменены внутренние распоряжения о дополнительных платах за захоронение и повышенных тарифах. Филимонов заявлял о масштабной реформе отрасли и передаче всей похоронной сферы региона под контроль областного управления.

Иван Иноземцев более двадцати лет работал в системе МВД, дослужился до звания полковника полиции и занимал должности в центральном аппарате министерства. В правительство Вологодской области он пришел в мае 2025 года. Широкую известность получил осенью прошлого года после драки в ресторане отеля в центре Петербурга, где он бросился разнимать конфликтующих. Видео конфликта распространилось в СМИ. После инцидента чиновника доставили в полицию, а затем госпитализировали. Тогда губернатор Вологодской области публично поддержал своего заместителя, заявив, что тот «защитил слабого в трудную минуту».