Новости

Китай ужесточает ограничения на выезд для AI-специалистов на фоне скандала с «переездом» стартапа Manus

The Insider
Иллюстрация к материалу

Китай стал еще жестче ограничивать зарубежные поездки ведущих специалистов по искусственному интеллекту из частных IT-компаний, включая Alibaba и DeepSeek, сообщили источники Bloomberg. По их словам, государственные органы вводят новые правила для сотрудников, занятых в передовых AI-разработках и считающихся стратегически важными для страны. Теперь таким специалистам необходимо получать разрешение властей перед поездками за границу.

Ранее подобные ограничения в Китае в основном касались сотрудников госструктур, университетских исследователей, ядерных ученых и руководителей государственных компаний. Однако теперь меры все активнее распространяются и на частный технологический сектор.

Под новые ограничения, по данным источников, попали основатели стартапов, исследователи и топ-менеджеры компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта. При этом власти оценивают не только должность сотрудника, но и его значимость для технологической безопасности страны. Источники отмечают, что Пекин рассматривает ведущих AI-специалистов как стратегический ресурс на фоне усиливающейся конкуренции с США в сфере искусственного интеллекта.

Усиление контроля происходит на фоне недавнего конфликта вокруг AI-стартапа Manus, который был основан в Китае, но затем перенес деятельность в Сингапур. Сделка по покупке компании американской Meta вызвала резкую реакцию в Китае из-за опасений утечки технологий и талантов за рубеж. После этого власти начали ограничивать американские инвестиции в чувствительные технологические компании. По данным Financial Times, двум сооснователям Manus временно запретили покидать Китай во время расследования сделки.

