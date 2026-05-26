Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

71.55

EUR

85.45

OIL

97.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

1134

 

 

 

 

 

Новости

Бум AI-инфраструктуры столкнулся с первыми признаками перегрева рынка

The Insider
Иллюстрация к материалу

Мировой ажиотаж вокруг искусственного интеллекта подталкивает правительства, фонды и компании к многомиллиардным вложениям в дата-центры, кабели и цифровую инфраструктуру. Однако реальная экономика не всегда успевает за ожиданиями инвесторов, отмечает Bloomberg.

Суверенный фонд Индонезии Indonesia Investment Authority (INA) уже вложил около $4,2 млрд, из которых почти треть направлена в цифровую инфраструктуру. Фонд делает ставку на дата-центры и проекты, связанные с искусственным интеллектом, рассчитывая, что Индонезия станет одной из ключевых площадок для развития AI в Азии.

По словам директора по инвестициям INA Кристофера Ганиса, фонд намерен ежегодно направлять до 30% новых вложений в цифровой сектор. Среди проектов — инвестиции в компанию DayOne Data Centres, связанную с китайской GDS Holdings. По оценке Moody’s, в ближайшие пять лет в инфраструктуру дата-центров по всему миру может быть вложено около $3 трлн. На фоне конкуренции США и Китая за лидерство в сфере AI многие страны стремятся создать собственные цифровые хабы и привлечь технологические компании.

Но одновременно появляются первые признаки перегрева рынка.

Акции японского производителя оптоволоконных кабелей Fujikura за неделю потеряли почти половину стоимости, а капитализация компании сократилась примерно на $40 млрд. Причиной стали слабый прогноз по прибыли и опасения инвесторов, что компания не сможет достаточно быстро нарастить производство для удовлетворения спроса со стороны дата-центров. 

Fujikura стала одним из главных бенефициаров бума генеративного AI: за два года ее акции выросли более чем на 1500%. Компания производит кабели для соединения серверов и сетевого оборудования внутри дата-центров.

Аналитики также предупреждают о рисках нехватки электроэнергии, сырья и оборудования для строительства дата-центров. Дополнительное давление на рынок оказывают проблемы в цепочках поставок и рост геополитической напряженности, включая конфликт вокруг Ирана. 

Однако руководство Fujikura признало, что даже после запуска новых производственных мощностей компания будет испытывать дефицит возможностей для удовлетворения спроса. Это усилило сомнения инвесторов в устойчивости сверхвысоких оценок компаний, связанных с AI-инфраструктурой.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Схватить за «Бороду». Какие агенты ФСБ, ГРУ и СВР направлены в Армению для борьбы с Пашиняном
  2. Дешево, но сердито. Как украинские дроны-перехватчики научились сбивать «Шахеды» и что это значит для войны в Иране
  3. Виза сомнительных ценностей. Как иностранцев заманивают в Россию «скрепами» и почему они разочаровываются
  4. Ухилянтова пята. Как Украина преодолевает кризис комплектования ВСУ
  5. Холодный расчет. Как Китай медленно захватывает российскую Арктику

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте