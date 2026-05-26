Правительство планирует собрать с судовладельцев 210 млрд рублей на новый гражданский флот. Ранее средства собирались взять из бюджета — «Ъ»

Правительство России планирует профинансировать программу льготного лизинга судов за счет новых сборов в судовладельцев, пишет «Коммерсантъ». По данным газеты, до 2030 года планируется собрать 210 млрд рублей за счет надбавок к тарифу на освидетельствование судов и к портовому сбору.

Ранее на программу льготного лизинга планировалось выделить из бюджета 197 млрд рублей в 2026–2028 годах. Как рассказал «Ъ» источник, знакомый с ситуацией, идею сменить источник финансирования в апреле поддержал Владимир Путин.

Деньги нужны на обновление гражданского флота. К 2030 году планируется списать все суда класса «река-море» старше 40 лет. Их заменят примерно 500 сухогрузов, контейнеровозов и танкеров — ожидается, что нужное число судов в ближайшие десять лет построит Объединенная судостроительная корпорация (ОСК).

Параметры программы замещения старого флота были согласованны на совещании у первого вице-премьера Дениса Мантурова 30 апреля. Ведомствам и участникам рынка поручили «разработать механизмы защиты отечественных производителей, включая нормативно-правовые, в части предотвращения заказа судов на иностранных верфях или покупки на рынке в целях замещения возрастного флота».

Предлагается с 1 января 2030 года запретить вход судов старше 40 лет в российские морские порты. Суда старше 30 лет хотят обязать ежегодно проходить освидетельствование на соответствие требованиям безопасности мореплавания и судоходства и взимать с них повышенные портовые сборы.