Казахстан инвестирует $10 млрд в развитие транзитного маршрута Китай — Европа из-за конфликта на Ближнем Востоке

Казахстан активно расширяет железные дороги, потому что все больше грузов из Китая в Европу идут по суше — компании стараются избегать морских маршрутов на фоне напряженности вокруг Ирана и Ормузского пролива. Об этом рассказал генеральный директор «Казахстан Темир Жолы» (КТЖ) Талгат Алдыбергенов. КТЖ — национальная железнодорожная компания Казахстана.

По его словам, китайские компании все активнее переориентируются с морских маршрутов на железнодорожные перевозки из-за их большей надежности и предсказуемости сроков доставки.

Речь идет прежде всего о так называемом Среднем коридоре — Транскаспийском маршруте, соединяющем Китай и Европу через Казахстан, Азербайджан, Грузию и Турцию. После начала войны в Украине в 2022 году многие грузоотправители стали избегать российских транспортных маршрутов, альтернативный коридор становился все более значимым. По данным Abrdn Investments Ltd., объемы перевозок по этому направлению выросли примерно в десять раз.

КТЖ планирует инвестировать около $10 млрд в развитие инфраструктуры к 2030 году. Почти половина этой суммы уже освоена.

В 2025 году компания строит 900 км новых железнодорожных линий, включая участок Аягоз — Бахты протяженностью 300 км на границе с Китаем. Новый маршрут станет третьим железнодорожным переходом между двумя странами. Ожидается, что к 2030 году пропускная способность железнодорожного сообщения между Казахстаном и Китаем увеличится с нынешних 55 млн до 100 млн тонн грузов в год.

Рост перевозок наблюдается и непосредственно по Среднему коридору. В первом квартале по маршруту прошло 173 контейнерных поезда. По прогнозам КТЖ, до конца года этот показатель вырастет до 600 поездов, а в 2026 году может увеличиться еще на 67%.

Одной из главных проблем маршрута остается нехватка судов на Каспийском море. Для устранения узкого места КТЖ инвестирует более $100 млн в покупку шести судов: четыре будут построены в Китае, еще два — в Азербайджане. Поставки начнутся уже в следующем году.

Казахстан также расширяет международную логистическую сеть. КТЖ ведет переговоры о покупке контейнерных терминалов в Румынии, Венгрии и Германии, развивает совместные проекты в Китае. Кроме железнодорожного транзита, компания намерена выйти и на рынок грузовых авиаперевозок. Первый грузовой самолет КТЖ планирует приобрести до конца года.

При этом Казахстан продолжает обслуживать маршрут «Север — Юг» между Россией и Ираном. По словам Алдыбергенова, перевозки по нему сократились, однако контейнерный транзит между Китаем и Ираном через Казахстан в 2025 году уже вырос более чем в четыре раза.