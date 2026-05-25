Прокуратура потребовала признать экстремистским преступное сообщество экс-сотрудника ФСКН, производившее мефедрон

Прокуратура Ивановской области подала иск о признании экстремистским преступного сообщества, созданного бывшим сотрудником ФСКН Гиви Калмахелидзе, осужденным к пожизненному заключению по делу о производстве мефедрона. Как пишет «Коммерсантъ», это первое в России административное дело о признании экстремистами группировки наркоторговцев.

Пресс-служба судов Ивановской области сообщила, что прокуратура требует запретить деятельность группы на территории России и обратить в доход государства имущество ответчиков на сумму более 42 млн рублей. Суд также принял меры предварительной защиты по заявлению прокуратуры. Заседание по делу назначено на 16 июня, следует из карточки на сайте Ивановского областного суда.

По данным «Коммерсанта», прокуратура утверждает, что участники группы после приговора «интегрировались» в признанное экстремистским «движение АУЕ», придерживаются криминальных правил в колониях и пополняют «общаки». Надзор также ссылается на позицию МВД о связи наркоторговли с финансированием экстремизма и терроризма.

В марте 2025 года Ивановский областной суд признал виновными 14 подсудимых по делу о производстве и покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. По версии следствия, деятельность преступного сообщества пресекли сотрудники УФСБ по Ивановской области в Кинешемском и Пучежском районах в 2020 году. Дело рассматривалось с участием присяжных.

Калмахелидзе, обвинявшийся в создании преступного сообщества и руководстве им, получил пожизненный срок в колонии особого режима и штраф 2,4 млн рублей. Еще один фигурант, которого также признали виновным в хранении оружия и боеприпасов, был приговорен к 20 годам колонии строгого режима и штрафу 1,1 млн рублей. Остальные участники группы получили от 10 до 19 лет колонии, штрафы от 200 тысяч до 800 тысяч рублей и ограничение свободы. Четверых осужденных, в том числе двух женщин, взяли под стражу в зале суда.

По данным «Коммерсанта», группировка организовала нарколаборатории в Ивановской области в 2019–2020 годах и произвела более 90 кг мефедрона. Прекурсоры закупались в разных городах, а готовую продукцию поставляли в Московский регион. В феврале 2026 года апелляция оставила приговор без изменения в части квалификации и наказания.