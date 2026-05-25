Новости

Минпромторг отчитался о новом испытательном полете «Байкала», но серийное производство снова отложили

Легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал» выполнил контрольный полет с новым оборудованием на аэродроме Уральского завода гражданской авиации, сообщили в Минпромторге России. Испытания прошли в рамках предварительной программы перед переходом к сертификационным летным тестам. В ведомстве уточнили, что в полете участвовал самолет типовой конструкции, оснащенный российским двигателем ВК-800 и воздушным винтом АВ-901. 

В декабре 2025 года «Байкал» уже совершал полет с тем же двигателем ВК-800 и воздушным винтом АВ-901. Какое именно оборудование тестировалось сейчас, не сообщается.

По словам замглавы Минпромторга Геннадия Абраменкова, все системы отработали в штатном режиме, а силовая установка подтвердила надежность. Он отметил, что это приближает проект к сертификации и запуску серийного производства, которое рассматривается как важный элемент развития региональной авиации. Летчик — испытатель УЗГА Алексей Язынин рассказал, что самолет находился в воздухе около 15 минут на высоте 300 метров. Замечаний по итогам полета не зафиксировано. Следующим этапом станут дальнейшие летные испытания. Гендиректор Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Михаил Парнев заявил, что первые поставки самолетов запланированы теперь на 2027 год.

Проект «Байкал» разрабатывается как замена Ан-2. Самолет создают Уральский завод гражданской авиации и Московский авиационный институт при поддержке Минпромторга в рамках программы развития малой авиации. Серийное производство планировали начать еще в 2024 году, однако сроки неоднократно переносились из-за необходимости доработок, в том числе связанных с созданием отечественного двигателя. Весной 2025 года вице-премьер Юрий Трутнев заявлял, что проект фактически зашел в тупик и власти рассматривают вариант ремоторизации Ан-2 вместо запуска нового самолета. При этом Владимир Путин ранее требовал ускорить работы над «Байкалом» и вывести машину в серию, однако сроки реализации проекта продолжают сдвигаться.

