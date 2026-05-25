СК отчитался об обнаружении магнитных мин на газовозе, прибывшем в РФ из Бельгии. ФСБ утверждает, что взрывчатку произвели «в стране НАТО»

На корпусе газовоза Arrhenius (IMO: 9471032), который прибыл в порт Усть-Луга из бельгийского Антверпена, обнаружили магнитные мины массой около 7 кг каждая, утверждают в ФСБ. В спецслужбе добавили, что взрывчатка якобы произведена «в одной из стран НАТО» и была установлена за пределами российских территориальных вод. Подробностей в спецслужбе не привели.

Взрывчатку обезвредили специалисты ФСБ совместно с сотрудниками Минобороны и Росгвардии, уточнили в Следственном комитете. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте взрывчатки и покушении на теракт на судне, которое, по данным российских силовиков, после заправки в РФ должно было отправиться в турецкий порт Самсун.

Бельгийская сторона это пока не комментировала.

На опубликованном спецслужбой видео человек, названный капитаном газовоза, рассказывает, что судно простояло на якорной стоянке в Бельгии почти двое суток из-за забастовки в порту до того, как зайти в Антверпен: