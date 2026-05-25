СК отчитался об обнаружении магнитных мин на газовозе, прибывшем в РФ из Бельгии. ФСБ утверждает, что взрывчатку произвели «в стране НАТО»

На корпусе газовоза Arrhenius (IMO: 9471032), который прибыл в порт Усть-Луга из бельгийского Антверпена, обнаружили магнитные мины массой около 7 кг каждая, утверждают в ФСБ. В спецслужбе добавили, что взрывчатка якобы произведена «в одной из стран НАТО» и была установлена за пределами российских территориальных вод. Подробностей в спецслужбе не привели.
Взрывчатку обезвредили специалисты ФСБ совместно с сотрудниками Минобороны и Росгвардии, уточнили в Следственном комитете. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте взрывчатки и покушении на теракт на судне, которое, по данным российских силовиков, после заправки в РФ должно было отправиться в турецкий порт Самсун.
Бельгийская сторона это пока не комментировала.
На опубликованном спецслужбой видео человек, названный капитаном газовоза, рассказывает, что судно простояло на якорной стоянке в Бельгии почти двое суток из-за забастовки в порту до того, как зайти в Антверпен:
«Судно пришвартовалось к причалу, началась выгрузка груза. Она продолжалась примерно 25 часов. Судно находилось у терминала. Все было в штатном режиме. Вышли из порта уже в утреннее время. Ночь провели возле причала. Придя в порт Усть-Луга на следующую погрузку, судно было поставлено на водолазный осмотр. Были обнаружены две мины, прикрепленные в районе кормовой части, в районе машинного отделения».
По данным мониторингового сервиса Starboard, которые изучил The Insider, общая хронология рейса газовоза Arrhenius совпадает с описанием капитана. С вечера 12 мая до утра 14 мая судно действительно около 38 часов находилось на якорной стоянке у подходов к Антверпену. Сообщения о забастовке в Бельгии в эти дни также были: порт Антверпен-Брюгге предупреждал о возможных сбоях из-за общенациональной забастовки 12 мая.
После этого газовоз зашел в сам бельгийский порт Антверпен, где пробыл почти двое суток — до 16 мая, а затем вышел в сторону Балтики. Других портовых заходов до России в данных не видно.
К Усть-Луге Arrhenius подошел 20 мая: с середины дня судно уже находилось в районе порта и долго стояло или дрейфовало неподалеку, местами с пропаданием сигнала. При этом как полноценный заход в Усть-Лугу Starboard фиксирует его только утром 22 мая. По этим данным невозможно установить, где и когда на корпусе могли появиться обнаруженные устройства.
Arrhenius — газовоз под флагом Либерии, построенный в 2010 году. По данным трекинга, это судно регулярно ходит между Усть-Лугой и районом Антверпена: за последний год эти порты чаще всего встречались в истории его перемещений. Кроме Усть-Луги и Антверпена, судно за последний год фиксировалось в районе турецкой Тузлы, Дарданелл и Стамбула, а также у французского Порт-Жерома, датского Скагена и российского Приморска.