Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

EUR

82.54

USD

71.21

OIL

97.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

204

 

 

 

 

 

Новости

СК отчитался об обнаружении магнитных мин на газовозе, прибывшем в РФ из Бельгии. ФСБ утверждает, что взрывчатку произвели «в стране НАТО»

The Insider
ЦОС ФСБ России

ЦОС ФСБ России

На корпусе газовоза Arrhenius (IMO: 9471032), который прибыл в порт Усть-Луга из бельгийского Антверпена, обнаружили магнитные мины массой около 7 кг каждая, утверждают в ФСБ. В спецслужбе добавили, что взрывчатка якобы произведена «в одной из стран НАТО» и была установлена за пределами российских территориальных вод. Подробностей в спецслужбе не привели.

Взрывчатку обезвредили специалисты ФСБ совместно с сотрудниками Минобороны и Росгвардии, уточнили в Следственном комитете. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте взрывчатки и покушении на теракт на судне, которое, по данным российских силовиков, после заправки в РФ должно было отправиться в турецкий порт Самсун.

Бельгийская сторона это пока не комментировала.

На опубликованном спецслужбой видео человек, названный капитаном газовоза, рассказывает, что судно простояло на якорной стоянке в Бельгии почти двое суток из-за забастовки в порту до того, как зайти в Антверпен:

«Судно пришвартовалось к причалу, началась выгрузка груза. Она продолжалась примерно 25 часов. Судно находилось у терминала. Все было в штатном режиме. Вышли из порта уже в утреннее время. Ночь провели возле причала. Придя в порт Усть-Луга на следующую погрузку, судно было поставлено на водолазный осмотр. Были обнаружены две мины, прикрепленные в районе кормовой части, в районе машинного отделения».

По данным мониторингового сервиса Starboard, которые изучил The Insider, общая хронология рейса газовоза Arrhenius совпадает с описанием капитана. С вечера 12 мая до утра 14 мая судно действительно около 38 часов находилось на якорной стоянке у подходов к Антверпену. Сообщения о забастовке в Бельгии в эти дни также были: порт Антверпен-Брюгге предупреждал о возможных сбоях из-за общенациональной забастовки 12 мая.

После этого газовоз зашел в сам бельгийский порт Антверпен, где пробыл почти двое суток — до 16 мая, а затем вышел в сторону Балтики. Других портовых заходов до России в данных не видно.

К Усть-Луге Arrhenius подошел 20 мая: с середины дня судно уже находилось в районе порта и долго стояло или дрейфовало неподалеку, местами с пропаданием сигнала. При этом как полноценный заход в Усть-Лугу Starboard фиксирует его только утром 22 мая. По этим данным невозможно установить, где и когда на корпусе могли появиться обнаруженные устройства.

Arrhenius — газовоз под флагом Либерии, построенный в 2010 году. По данным трекинга, это судно регулярно ходит между Усть-Лугой и районом Антверпена: за последний год эти порты чаще всего встречались в истории его перемещений. Кроме Усть-Луги и Антверпена, судно за последний год фиксировалось в районе турецкой Тузлы, Дарданелл и Стамбула, а также у французского Порт-Жерома, датского Скагена и российского Приморска.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Схватить за «Бороду». Какие агенты ФСБ, ГРУ и СВР направлены в Армению для борьбы с Пашиняном
  2. Дешево, но сердито. Как украинские дроны-перехватчики научились сбивать «Шахеды» и что это значит для войны в Иране
  3. Ухилянтова пята. Как Украина преодолевает кризис комплектования ВСУ
  4. Холодный расчет. Как Китай медленно захватывает российскую Арктику
  5. Виза сомнительных ценностей. Как иностранцев заманивают в Россию «скрепами» и почему они разочаровываются

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте