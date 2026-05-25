Генерал-полковник полиции Виталий Шулика получил должность замминистра обороны РФ — СМИ

Пост замминистра обороны перешел от занимавшего его Олега Савельева к генерал-полковнику полиции Виталию Шулике. Об этом со ссылкой на источники пишут РБК и «Коммерсантъ».

По данным собеседников изданий, Савельев покинул свой пост «в связи с переходом на другую работу». Бывший аудитор Счетной палаты РФ получил эту должность в мае 2024 года после смены министра обороны Сергея Шойгу на Андрея Белоусова.

Какую именно должность получит Савельев, неизвестно.

Как выяснял ранее The Insider, Савельев прячет от декларирования фактическую супругу, а вместе с ней — и дорогостоящее имущество. Их дети — Анна и Илья — также отдыхают за границей.