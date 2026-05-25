На выборах в парламент Кипра победили умеренные консерваторы. Крайне правые укрепили свои позиции

Правоцентристская партия «Демократическое собрание» (Democratic Rally, DISY) заняла первое место на выборах в парламент Кипра, которые прошли 24 мая. Как передает Reuters, DISY получили 27,2% голосов.

Второе место с 23,8% голосов заняли коммунисты из Прогрессивной партии трудового народа (AKEL), третье — крайне правый Национальный народный фронт (ELAM), который поддержали 10,9% избирателей. Таким образом, популярность ELAM выросла со времени предыдущих парламентских выборов в 2021 году, когда правые получили 6,8% голосов. Эта партия выступает против миграции, а также требует закрыть контрольно-пропускные пункты в буферной зоне, отделяющей оккупированную северную часть острова Кипр.

Центристы из Демократической партим (DIKO) получили 10% голосов. Недавно созданное движение ALMA, выступающее за политические реформы, впервые получило места в парламенте, набрав 6% голосов. Еще 5,4% избирателей поддержали партию «Прямая демократия». Ее лидер Фидиас Панайоту — депутат Европарламента. В 2025 году он посетил Москву, после чего Европарламент начал в отношении него проверку.

В выборах принимали участие три центристские партии, поддерживающие действующего президента Никоса Христодулидеса: упомянутая выше DIKO, а также Демократическая коалиция (DIPA) и социалистическая партия EDEK. DIPA и EDEK не смогли преодолеть порог в 3,6% голосов, необходимый для попадания в парламент.

Всего в парламенте Республики Кипр 56 мест. В выборах приняли участие чуть более 500 тысяч избирателей.