Стрелок открыл огонь у Белого дома и был убит сотрудниками Секретной службы США

Вооруженный мужчина открыл стрельбу у контрольно-пропускного пункта рядом с Белым домом в Вашингтоне и был убит сотрудниками Секретной службы США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление ведомства.

Инцидент произошел вечером 23 мая на пересечении 17-й улицы и Пенсильвания-авеню рядом с Белым домом. По данным Секретной службы, мужчина подошел к КПП, достал оружие из сумки и начал стрелять по сотрудникам охраны. Те открыли ответный огонь и ранили нападавшего. Его доставили в больницу, где он позже умер.

Во время перестрелки также был ранен случайный прохожий. В Секретной службе заявили, что пока неясно, получил ли он ранение от первых выстрелов нападавшего или уже во время ответной стрельбы сотрудников охраны. Никто из силовиков не пострадал.

Источник Reuters в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемый считался «эмоционально нестабильным человеком» и ранее в отношении него уже действовал судебный запрет на приближение к определенным объектам. Во время стрельбы президент США Дональд Трамп находился в Белом доме.

После инцидента Трамп поблагодарил сотрудников Секретной службы и полиции за «быстрые и профессиональные действия». В своей соцсети Truth Social он заявил, что стрелок имел «историю насилия» и «возможную одержимость одним из самых ценных зданий страны». Президент также вновь призвал создать в Вашингтоне «самое безопасное и защищенное пространство такого рода» для будущих американских президентов.

Это уже второй подобный инцидент рядом с Белым домом менее чем за месяц. В апреле вооруженный мужчина открыл стрельбу в гостинице Washington Hilton, где проходил ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома с участием Трампа. Тогда один сотрудник Секретной службы получил ранения, а подозреваемого задержали.

В ноябре 2025 года неподалеку от Белого дома были тяжело ранены двое военнослужащих Национальной гвардии США. По данным ABC News, огонь по ним открыл беженец из Афганистана Рахманулла Лаканвал, который, как позднее заявил директор ЦРУ Джон Рэтклифф, ранее сотрудничал с американскими спецслужбами в Афганистане.