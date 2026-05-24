Армения открыла железную дорогу для связи с Турцией. Через нее у страны теперь есть сообщение с ЕС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о начале железнодорожного сообщения Армении с Европой через территорию Грузии и Турции. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
В своих соцсетях Пашинян сообщил об открытии для экспорта и импорта турецкой железной дороги. Она соединяет Армению с Турцией, проходя также по территории Грузии.
В своем канале премьер-министр также публикует схему железнодорожного сообщения:
Теперь, как отмечает Пашинян, Ереван имеет ж/д сообщение с Европейским союзом. Ранее у страны было железнодорожное сообщение через территорию Грузии и Азербайджана с Россией и через территорию России и Казахстана с Китаем.
Он анонсировал прямое ж/д сообщение также с Турцией, Азербайджаном и Ираном. Конкретные сроки реализации этих проектов он не назвал.
Ранее в начале мая стало известно, что власти Турции сняли запрет на прямую торговлю с Арменией, который действовал около 30 лет.
Во время встречи с избирателями 24 мая Пашинян также анонсировал безвизовый режим с Евросоюзом. Он сказал, что Армения рассчитывает ввести его в течение ближайших двух лет.