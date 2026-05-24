Армения открыла железную дорогу для связи с Турцией. Через нее у страны теперь есть сообщение с ЕС

Теперь, как отмечает Пашинян, Ереван имеет ж/д сообщение с Европейским союзом. Ранее у страны было железнодорожное сообщение через территорию Грузии и Азербайджана с Россией и через территорию России и Казахстана с Китаем.

Он анонсировал прямое ж/д сообщение также с Турцией, Азербайджаном и Ираном. Конкретные сроки реализации этих проектов он не назвал.

Ранее в начале мая стало известно, что власти Турции сняли запрет на прямую торговлю с Арменией, который действовал около 30 лет.

Во время встречи с избирателями 24 мая Пашинян также анонсировал безвизовый режим с Евросоюзом. Он сказал, что Армения рассчитывает ввести его в течение ближайших двух лет.