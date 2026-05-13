Турция сняла запрет на прямую торговлю с Арменией, действовавший более 30 лет

Власти Турции сняли запрет на прямую торговлю с Арменией. Это следует из заявления официального представителя МИД, опубликованного 13 мая на сайте турецкого правительства.

«В рамках процесса нормализации отношений с Арменией, который продолжается с 2022 года, и в рамках принятых мер по укреплению доверия, по состоянию на 11 мая 2026 года завершена бюрократическая подготовка к началу прямой торговли между нашей страной и Арменией. <...> Благодаря новому постановлению теперь можно указывать конечным пунктом назначения товаров, следующих из Турции в третью страну, а затем в Армению, или следующих из Армении тем же маршрутом, как „Армения/Турция“».

В заявлении также отмечается, что продолжается «техническая и бюрократическая работа» по открытию сухопутной границы между двумя странами.

Официальный представитель МИД Армении Ани Бадалян написала в Twitter (Х), что решение турецких властей «имеет важное значение с точки зрения расширения торговли и связей между деловыми кругами двух стран, содействия экономическим связям».

«Мы хотели бы подчеркнуть, что это важный шаг на пути к развитию полноценных и нормальных отношений между двумя странами, которые могут найти свое логическое продолжение в открытии армяно-турецкой границы и установлении дипломатических отношений».

Турция закрыла сухопутную границу с Арменией в 1993 году, с того времени действовал и запрет на прямой экспорт/импорт между странами. Турецкие товары могли попадать в Армению только через третьи страны, например, Грузию. Между Турцией и Арменией, получившей независимость в 1991 году, до сих пор формально не установлены дипломатические отношения.

С 2022 года между странами было открыто прямое авиасообщение.