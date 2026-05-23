Новости

В результате взрыва на угольной шахте в Китае погибли 90 человек

Спасатели у шахты Люшэньюй. Фото: Reuters

В результате взрыва газа на угольной шахте в провинции Шаньси на севере Китая погибли как минимум 90 человек. Как сообщает Reuters со ссылкой на государственный телеканал CCTV, взрыв произошел вечером 22 мая на шахте Люшэньюй. Это одна из самых смертоносных аварий на китайских шахтах за последнее десятилетие.

По данным агентства «Синьхуа», под землей в этот момент находились 247 шахтеров. Спасательная операция продолжается. Более ста человек госпитализированы, передает Би-би-си.

Китайские государственные медиа сообщают, что концентрация угарного газа в шахте «превысила допустимые нормы».

Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился провести расследование причин аварии и привлечь виновных к ответственности. Руководители компании, которая управляет шахтой, задержаны.

