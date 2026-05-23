РФ продаст 23,76% акций «Аэрофлота». «С 2020 года акции подешевели, убыток от этой инвестиции составит 12 млрд рублей» — экономист

Фото: пресс-служба ПАО «Аэрофлот»

Российское государство выставит на продажу 23,76% акций ПАО «Аэрофлот», следует из сообщения на сайте Росимущества. Ведомство проводит отбор юридического лица для организации продажи на основании поручения правительства РФ от 28 апреля. Заявки на участие в отборе принимаются с 22 мая по 8 июня.

Как рассказал The Insider экономист Сергей Алексашенко, убыток государства при продаже акций «Аэрофлота» составит около 12 млрд рублей.

«В октябре 2020 года Минфин за счет средств ФНБ [Фонд национального благосостояния России] купил акции компании по цене 60 рублей за штуку, сегодня рыночная стоимость одной акции составляет 47 рублей. С учетом того, что продаваться будет более 944 млн акций, убыток от этой инвестиции составит около 12 млрд рублей».

Последнее на сегодня SPO (вторичное размещение) «Аэрофлота» проходило в октябре 2020 года с целью стабилизировать работу компании в условиях кризиса, вызванного пандемией Covid-19. Компания продала акций на 80,04 млрд рублей. Большую их часть (на 50 млрд рублей) приобрело государство.

На сегодня РФ контролирует 73,8% акций «Аэрофлота».

