В резиденции президента Франции прошел обыск по делу о коррупции

В Елисейском дворце в Париже, где располагается резиденция президента Франции, прошел обыск по делу о коррупции, об этом сообщила газета Le Monde. Расследование касается нескольких контрактов с компанией Shortcut Events, которая занималась организацией крупных государственных мероприятий.

Непосредственно президента Франции Эммануэля Макрона расследование не затрагивает. Следователи пытались обыскать его резиденцию еще 14 апреля, однако тогда администрация запретила это делать, сославшись на 67 статью Конституции Франции, гарантирующую неприкосновенность помещений, связанных с администрацией президента. Однако в итоге Национальной финансовой прокуратуре всё же позволили провести обыск.

Расследование началось после нескольких статей французских СМИ, которые выяснили, что Shortcut Events в течение 22 лет выигрывала контракты на организацию всех церемоний в Пантеоне, где похоронены выдающиеся деятели французской истории. Она же занималась мероприятиями 2024 года, посвященными 80-летию высадки союзников в Нормандии на пляже Омаха. Компанию заподозрили в том, что она получала эти контракты коррупционным путем. В офисе фирмы и Центре национальных памятников, который выступал заказчиком, также прошли обыски.