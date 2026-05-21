Сын Плющенко сменил спортивное гражданство. Ранее фигурист критиковал спортсменов за такие решения

13-летний фигурист Александр Плющенко получил спортивное гражданство Азербайджана сроком на 5 лет, об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на его отца — двухкратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко.

«Саша еще очень маленький, ему 13 лет. В сборной России он не состоял, в этом сезоне по разным причинам в соревнованиях не принимал участия и таким образом отсидел карантин. Ничье место не занимал, занимался в моей частной академии», — заявил Евгений Плющенко.

Он также выразил надежду на сотрудничество России и Азербайджана в развитии фигурного катания.



Сам Плющенко-младший так прокомментировал новость о своем переходе: «Я был и остаюсь русским. Надеюсь, на международной арене мне удастся достойно представлять наши две страны. <...> Хочется, чтобы мы все дружили. Спорт нас всех объединяет. Мы вместе сейчас играем с ребятами из других стран в футбол, тренируемся, общаемся, кормим уток.

Хочется, чтобы Россию все любили, приезжали. И не боялись. <...> Верю, что Россия и Азербайджан будут мощно развивать зимние виды спорта. Самое главное — чтобы все дружили и все ограничения были сняты».



Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила ТАСС, что переход Александра Плющенко связан с высокой конкуренцией в российской национальной команде.

Ранее «РИА Новости Спорт» писали, что Плющенко-младшему «попросту не было места» в российской сборной из-за «огромного количества конкурентов с четверными [прыжками]», в то время как Александр «ограничивается стабилизацией тройных». В 2025 году на чемпионате России Александр Плющенко занял 18-е место из 23 участников.



После полномасштабного вторжения России в Украину российские фигуристы отстранены от участия в международных турнирах, включая чемпионаты мира и Европы. Выступать на международных соревнованиях могут только сменившие спортивное гражданство россияне. РИА «Новости» отмечали, что Плющенко сможет представлять Азербайджан уже в следующем сезоне.



Александр Плющенко — сын Евгения Плющенко и телеведущей Яны Рудковской. С раннего детства он был известен в соцсетях как Гном Гномыч.

Рудковская и Плющенко неоднократно публично поддерживали войну против Украины. Кроме того, Евгений Плющенко заявлял, что искренне не понимает россиян, которые меняют спортивное гражданство: