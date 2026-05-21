Сын Плющенко сменил спортивное гражданство. Ранее фигурист критиковал спортсменов за такие решения

13-летний фигурист Александр Плющенко получил спортивное гражданство Азербайджана сроком на 5 лет, об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на его отца — двухкратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко.
«Саша еще очень маленький, ему 13 лет. В сборной России он не состоял, в этом сезоне по разным причинам в соревнованиях не принимал участия и таким образом отсидел карантин. Ничье место не занимал, занимался в моей частной академии», — заявил Евгений Плющенко.
Он также выразил надежду на сотрудничество России и Азербайджана в развитии фигурного катания.
Сам Плющенко-младший так прокомментировал новость о своем переходе: «Я был и остаюсь русским. Надеюсь, на международной арене мне удастся достойно представлять наши две страны. <...> Хочется, чтобы мы все дружили. Спорт нас всех объединяет. Мы вместе сейчас играем с ребятами из других стран в футбол, тренируемся, общаемся, кормим уток.
Хочется, чтобы Россию все любили, приезжали. И не боялись. <...> Верю, что Россия и Азербайджан будут мощно развивать зимние виды спорта. Самое главное — чтобы все дружили и все ограничения были сняты».
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила ТАСС, что переход Александра Плющенко связан с высокой конкуренцией в российской национальной команде.
Ранее «РИА Новости Спорт» писали, что Плющенко-младшему «попросту не было места» в российской сборной из-за «огромного количества конкурентов с четверными [прыжками]», в то время как Александр «ограничивается стабилизацией тройных». В 2025 году на чемпионате России Александр Плющенко занял 18-е место из 23 участников.
После полномасштабного вторжения России в Украину российские фигуристы отстранены от участия в международных турнирах, включая чемпионаты мира и Европы. Выступать на международных соревнованиях могут только сменившие спортивное гражданство россияне. РИА «Новости» отмечали, что Плющенко сможет представлять Азербайджан уже в следующем сезоне.
Александр Плющенко — сын Евгения Плющенко и телеведущей Яны Рудковской. С раннего детства он был известен в соцсетях как Гном Гномыч.
Рудковская и Плющенко неоднократно публично поддерживали войну против Украины. Кроме того, Евгений Плющенко заявлял, что искренне не понимает россиян, которые меняют спортивное гражданство:
«Я уже говорил и повторюсь снова: я искренне не понимаю, как можно отказаться от своей страны, принять эти условия, отказаться от специальной военной операции ради поездки на Олимпиаду. Отказаться от нашего президента, отказаться от наших земель, от наших ресурсов, от мамы и папы. Такие спортсмены найдутся. Я плохо к этому отношусь. Есть чиновники, функционеры, которые должны заниматься этими вопросами».