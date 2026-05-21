Ветер и солнце впервые обогнали газ по мировой выработке электричества

Ветровая и солнечная энергетика впервые в истории выработала в апреле больше электричества, чем газ. Об этом сообщает британский аналитический центр Ember, передает Reuters.

По данным организации, в апреле на долю ветра и солнца пришлось 22% мировой генерации против 20% у газа. Совокупная выработка этих двух источников выросла на 13% год к году. Рост зафиксирован в большинстве крупных экономик: в Великобритании — на 35%, в Чили — на 24%, в Австралии — на 17%, в Китае — на 14%, в ЕС — на 13%, в Бразилии — на 4%, в США — на 8%.

В Ember подчеркивают, что речь идет об устойчивой тенденции, а не о временном эффекте на фоне роста цен на ископаемое топливо после иранского конфликта. Вместе с тем аналитики признают, что именно сейчас возобновляемая генерация помогает многим пострадавшим от кризиса странам снизить зависимость от импортного газа. Аналитик Ember Костантса Рангелова заявила:

«Нынешний энергетический кризис дополнительно укрепил экономические аргументы в пользу возобновляемых источников по сравнению с импортируемым газом и показал политическую срочность в вопросе наращивания их мощностей».

Отмечается, что апрель традиционно оказывается сильным месяцем для зеленой энергетики: весенние условия в Северном полушарии, где сосредоточена бóльшая часть мировых солнечных мощностей, сочетают высокую ветровую генерацию с ростом солнечной выработки. Анализ основан на данных 36 стран. Для государств, еще не опубликовавших апрельскую статистику, применялись консервативные оценки.

В 2025 году доля возобновляемой энергии в мире впервые превысила треть от общего объема производства электроэнергии и оказалась выше доли угольной генерации.