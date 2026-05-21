В Европе зафиксирован рекордный рост бактериальных ИППП за 10 лет, случаи врожденного сифилиса удвоились за год

В 2024 году количество регистрируемых случаев гонореи и сифилиса в странах ЕС и Европейского экономического пространства достигло максимума более чем за десятилетие. Об этом сообщает Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) в своем ежегодном эпидемиологическом обзоре. Гонорея была зарегистрирована в 106 331 случаях — это рост на 303% по сравнению с 2015 годом. Случаев сифилиса за то же десятилетие стало вдвое больше — 45 577. Хламидиоз остается самой распространенной инфекцией, передаваемой половым путем, — 213 443 случая. Венерическая лимфогранулема дала 3490 эпизодов.

Особенно резко выросла заболеваемость врожденным сифилисом, при котором инфекция передается от матери ребенку. В 14 странах, предоставивших данные, число случаев увеличилось почти вдвое — с 78 в 2023 году до 140 в 2024-м. Без лечения такая инфекция способна нанести новорожденному пожизненные осложнения, а у взрослых сифилис на поздних стадиях становится причиной болезней сердца и нервной системы. Гонорея и хламидиоз чреваты хронической болью и бесплодием.

«Между 2023 и 2024 годами мы наблюдали почти двукратный рост числа случаев врожденного сифилиса, когда инфекция передается прямо новорожденным и приводит к потенциально пожизненным осложнениям», — заявил руководитель подразделения ECDC по контактно-передаваемым и вакциноуправляемым заболеваниям Бруно Чанчо. Он напомнил, что защита сексуального здоровья остается элементарной: пользоваться презервативами с новыми партнерами и проходить тестирование при первых симптомах вроде боли, выделений или язв.

Динамика заражений по социальным группам сильно различается. Мужчины, практикующие секс с мужчинами, по-прежнему страдают от ИППП непропорционально часто и дают наиболее резкий долгосрочный прирост по гонорее и сифилису. Среди гетеросексуалов сифилис активнее всего распространяется у женщин репродуктивного возраста — именно с этим связан скачок врожденных случаев.

ECDC рекомендует странам пересмотреть протоколы дородового скрининга, чтобы сифилис у беременных диагностировали и лечили вовремя и в соответствии со стадией инфекции. В январе 2026 года агентство также выпустило рекомендации по применению доксициклина в качестве постконтактной профилактики, оговорив, что широкое его использование против гонореи не рекомендуется из-за высокого уровня антибиотикорезистентности.

ECDC указывает на системные пробелы в профилактике. В 13 из 29 отчитавшихся стран базовые тесты на ИППП по-прежнему оплачиваются пациентом из своего кармана. Национальные стратегии профилактики во многих случаях устарели и не учитывают изменения сексуального поведения после пандемии. В мониторинговом отчете конца 2025 года агентство отдельно отмечает упущенные возможности профилактики: пробелы в дородовом скрининге при врожденном сифилисе, отсутствие повторных тестов и наблюдения, проблемы с назначением лечения. Без обновленных стратегий и более сильных систем эпиднадзора, предупреждает ECDC, рост заболеваемости продолжится и усугубит неравенство в доступе к медицинской помощи.