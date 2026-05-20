Присяжные признали виновным в шпионаже фигуранта расследований The Insider Эгисто Отта

The Insider
Коллегия присяжных Венского регионального уголовного суда признала виновным в шпионаже в пользу России Эгисто Отта — бывшего служащего Федерального управления по защите конституции и борьбе с терроризмом (BVT) и помощника мошенника Яна Марсалека, скрывающегося в Москве и работающего на российские спецслужбы. Отта приговорили к 4 годам и одному месяцу лишения свободы. Об этом сообщает издание profil.

Также его признали виновным в злоупотреблении служебным положением, коррупции, растрате, разглашении государственных секретов и нарушении Закона о внешней торговле. В ходе последнего судебного заседания Отт отрицал все обвинения, как и на протяжении всего судебного процесса. Присяжные совещались больше восьми часов. 

Отта арестовали в марте 2024 года после совместного расследования The Insider и Der Spiegel, в котором упоминалось, что Отт работал на мошенника и основателя Wirecard Яна Марсалека, в 2020 году скрывшегося в России. Через несколько дней его освободили из-под стражи на время следствия. В том числе Эгисто Отт участвовал в слежке за журналистом The Insider Христо Грозевым и шеф-редактором The Insider Романом Доброхотовым. Целью слежки, судя по перепискам между Марсалеком и его подчиненными, было их похищение или убийство. 

Еще в 2017 году иностранные спецслужбы — предположительно, ЦРУ и МИ-6 — забили тревогу: Отт неоднократно отправлял данные со своего официального адреса электронной почты в BVT на свой личный аккаунт. Его подозревали в шпионаже в пользу России. Непосредственным начальником Отта в BVT в то время был еще один агент Марсалека — Мартин Вайс. Эгисто Отта отстранили от должности, но его агентурная сеть продолжала работать. 

