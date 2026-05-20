Австрия начала расследование против двух человек, подозреваемых в убийствах мирных жителей во время войны в Боснии ради развлечения

Австрийские власти начали расследование против двух человек, подозреваемых в том, что больше 30 лет назад, во время войны в Боснии, они участвовали в «туристических» поездках в зону боевых действий и стреляли по мирным жителям ради развлечения. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на министерство юстиции в Вене.

Один из подозреваемых — гражданин Австрии, гражданство второго неизвестно. Расследование было начато в конце апреля. Один из фигурантов расследования, предположительно, ездил в начале 1990-х в Сараево под предлогом охотничьих интересов, чтобы участвовать в осаде города сербской армией и расстрелах мирных жителей.

«Эти обвинения представляют собой самые серьезные военные преступления, которые должны быть расследованы. Их необходимо тщательно изучить и привлечь [виновных] к ответственности. Безнаказанности быть не может», — заявила член Партии зеленых Альма Задич, комментируя отправленный ею парламентский запрос правительству.

В марте этого года аналогичное расследование началось в Италии после публикации книги Эцио Гаваццени I Cecchini del Weekend («Снайперы выходного дня»), где он цитирует француза, который рассказал, что в 1990-х годах сопровождал в зону боевых действий группы таких «туристов» из Италии, Франции, Бельгии, Швейцарии, Австрии и России.

Осада Сараево сербами продолжалась с апреля 1992 по ноябрь 1995 года и сопровождалась постоянными обстрелами города снайперами и артиллерией. В результате погибли 11 500 человек, а более 50 тысяч получили ранения.