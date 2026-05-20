Власти Франции усложнили правила выдачи и продления разрешений на временное пребывание. Об этом сообщили правозащитные организации, помогающие россиянам за рубежом.

По данным помогающей россиянам организации Russie-Libertés, речь идет об APS (Autorisation Provisoire de Séjour) — временном разрешении на пребывание в стране.

«Основная идея документа — дать человеку время по прибытии во Францию подготовить документы для оформления ВНЖ. Это временное разрешение, которое дает возможность находиться в стране, такой чисто французский промежуточный статус, его получают и россияне, приезжающие по гумвизам, и украинцы с временной защитой», — отмечает в разговоре с The Insider юрист и основательница проекта «Ковчег» Анастасия Буракова.

Французские власти ужесточили правила выдачи и продления таких документов для россиян, пишет Russie-Libertés. Там добавили, что доступ к этому инструменту сделали «чрезвычайно сложным и возможным лишь в исключительных случаях», если другие варианты легализации в стране отсутствуют. По словам Бураковой, APS не отменен, но проверки при продлении будут строже и могут меняться сроки его действия.

Об измениях в практике выдачи и продления APS пишет и правозащитная организация inTransit. По ее данным, некоторые префектуры во Франции перестают продлевать APS и предлагают перейти на другой тип ВНЖ или податься на убежище. Эта практика везде разная.

Russie-Libertés также рекомендует сменить основание для пребывания во Франции:

«Настоятельно рекомендуем переходить на другие существующие виды на жительство или запрашивать убежище, если для этого есть основания. Мы ведем общение с властями и будем искать решения. Более подробные уточнения опубликуем в ближайшее время», — заявила президент организации Залина Стэв.

Официально опубликованного распоряжения об отмене APS или изменениях в ее выдаче или продлении для граждан России во Франции на момент публикации этого материала нет. Касаются ли изменения всех заявителей или только граждан России, тоже неясно. The Insider направил официальный запрос в МВД Франции с просьбой разъяснить эти изменения.