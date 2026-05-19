Власти Кипра заморозили элитную недвижимость бывшего челябинского губернатора на €3 млн. Ранее его лишили «золотого» паспорта

Власти Кипра заморозили элитную недвижимость, которая принадлежит бывшему губернатору Челябинской области, бизнесмену Михаилу Юревичу и его отцу. Речь идет о двух квартирах в Лимасоле, общую стоимость которых оценили в €3,1 млн.

Один из объектов находится в районе Меса Йейтония, в жилом комплексе класса люкс One Tower. Он задумывался как сочетание жилья и сервисов уровня пятизвездочного отеля, следует из открытых источников. Стоимость квартиры, зарегистрированной на самого 57-летнего экс-главу российского региона, превышает €2,5 млн.

Вторая квартира расположена в Park Residence в престижном районе Гермасойя. По описанию застройщика, комплекс состоит из шести резиденций, в том числе пентхаусов с частными бассейнами и садами. Этот объект, который оценили в €555 тысяч, записан на отца Юревича.

Заморозить имущество потребовало ведомство по борьбе с отмыванием денег. Ордер выдал окружной суд Никосии. Юревич, руководивший Челябинской областью с 2010 по 2014 годы, получил кипрское гражданство в 2016-м по программе «золотых паспортов».

Однако власти островного государства обвинили его в передаче ложных данных ради паспорта. В частности выяснилось, что бывший губернатор не посещал Кипр после 2001 года. Он и несколько членов его семьи не находились в стране в момент подачи заявлений о натурализации, установила следственная комиссия. В 2024-м власти аннулировали его «золотой» паспорт.

В 2017 году Россия объявила Михаила Юревича в международный розыск по делу о получении взяток от чиновников и предприятий. Помимо прочего, следствие утверждает, что в период руководства Челябинской областью он вместе с деловым партнером получил почти 3,5 млрд рублей от «неофициального холдинга „Автобан“» за покровительство в дорожной сфере.

Юревич также фигурировал в иске Генпрокуратуры РФ против группы компаний «Макфа» как один из бенефициаров производителя макаронных изделий. Ведомство потребовало национализировать имущество группы, объяснив это коррупционным происхождением бизнеса. Суд встал на сторону истца в мае 2024-го. В январе следующего года с бывших владельцев компании взыскали почти 20 млрд рублей, то есть дивиденды, распределенную прибыль и займы, полученные с 2002 по 2024 годы.