Российский рубль с начала апреля укрепился примерно на 12% по отношению к доллару и стал одной из самых сильных валют мира в этом квартале, сообщает Bloomberg. Курс достиг 72,6 рубля за доллар — максимального уровня с февраля 2023 года.

По данным агентства, укреплению рубля способствовал рост валютной выручки от продажи нефти после начала войны на Ближнем Востоке и скачка цен на энергоносители. Аналитики отмечают, что рубль уже второй год подряд оказывается значительно сильнее прогнозов российских властей и рынка, которые ожидали его ослабления. Некоторые эксперты считают российскую валюту переоцененной относительно текущего состояния экономики.

В Bloomberg связывают устойчивость рубля сразу с несколькими факторами: высокими процентными ставками внутри России, ограничениями на вывод капитала, снижением спроса на иностранную валюту и ростом экспортной выручки. Ситуация изменилась после того, как перебои с судоходством через Ормузский пролив привели к росту цен на нефть, а США частично смягчили ограничения на российский нефтяной экспорт. По данным Центробанка РФ, чистые продажи иностранной валюты крупнейшими экспортерами в апреле утроились и достигли $7,3 млрд. В материале отмечается, что нынешняя модель российской экономики во многом держится на военных расходах и санкционных ограничениях. «Если российская экономика со временем уйдет от военной модели, рубль тоже вернется к более нормальным уровням», — заявил портфельный управляющий дубайской Istar Capital Искандер Луцко.

При этом сильный рубль создает проблемы для российского бюджета и экспортеров, поскольку компании получают меньше рублей за валютную выручку. Министр экономического развития Максим Решетников в 2022 году признавал, что чересчур сильный курс рубля является проблемой для российской экономики.

Несмотря на это, министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин не считает укрепление рубля проблемой, пока нефтяные доходы позволяют выполнять бюджетные планы.

Bloomberg также пишет, что российская экономика продолжает адаптироваться к санкциям: почти 60% импорта сейчас оплачивается в рублях, а российский ВПК и экспортные отрасли все сильнее зависят от альтернативных финансовых схем и торговли с Китаем и другими странами, не поддержавшими санкции Запада.