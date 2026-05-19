Кабмин Таиланда одобрил сокращение срока безвизового пребывания для туристов с 60 до 30 дней

Власти Таиланда одобрили сокращение периода безвизового пребывания в стране для иностранных туристов с 60 до 30 дней. Об этом пишут местные издания Khaosod и Nation.

Соответствующие изменения одобрил Кабмин страны. В дальнейшем визовый режим с каждой отдельной страной пересмотрит Визовый комитет: он определит, какой тип визы станет наиболее подходящим, «принимая во внимание все аспекты безопасности и экономики».

60-дневный срок безвизового пребывания для граждан всех стран, однако, будет отменен. Максимальный срок безвиза будет составлять 30 дней. Эта политика распространяется на туристов из 93 стран, гражданам которых не требуется виза для краткосрочного визита в Таиланд. В их числе есть и Россия.

Правительство Таиланда объявило о планах сократить срок безвизового пребывания для иностранцев еще в феврале этого года. Власти объясняли эти меры борьбой со злоупотреблением продлением безвизового пребывания и вовлечением некоторых туристов в преступность.