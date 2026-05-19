Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

72.35

EUR

84.07

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

261

 

 

 

 

 

Новости

Кабмин Таиланда одобрил сокращение срока безвизового пребывания для туристов с 60 до 30 дней

The Insider
Фото: Bangkok Post

Фото: Bangkok Post

Власти Таиланда одобрили сокращение периода безвизового пребывания в стране для иностранных туристов с 60 до 30 дней. Об этом пишут местные издания Khaosod и Nation

Соответствующие изменения одобрил Кабмин страны. В дальнейшем визовый режим с каждой отдельной страной пересмотрит Визовый комитет: он определит, какой тип визы станет наиболее подходящим, «принимая во внимание все аспекты безопасности и экономики».

60-дневный срок безвизового пребывания для граждан всех стран, однако, будет отменен. Максимальный срок безвиза будет составлять 30 дней. Эта политика распространяется на туристов из 93 стран, гражданам которых не требуется виза для краткосрочного визита в Таиланд. В их числе есть и Россия. 

Правительство Таиланда объявило о планах сократить срок безвизового пребывания для иностранцев еще в феврале этого года. Власти объясняли эти меры борьбой со злоупотреблением продлением безвизового пребывания и вовлечением некоторых туристов в преступность.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Пролив не спасет от провала: почему даже резкий рост нефтяных цен не способен компенсировать падение российской экономики
  2. Кафедра военных преступлений. Как ГРУ готовит в МГТУ им. Баумана хакеров и бойцов «информационной войны»
  3. «Путин добился отвращения ко всему советскому». Историк Андрей Зубов — о 9 мая, наследии СССР и конце режима
  4. Схватить за «Бороду». Какие агенты ФСБ, ГРУ и СВР направлены в Армению для борьбы с Пашиняном
  5. «Напишем, что это для комбайнов»: The Insider и Nordsint разоблачили китайскую компанию, продающую России антенны для дронов

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте