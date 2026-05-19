Армения впервые экспортировала оружие собственного производства — министр высокотехнологичной промышленности

Армянские компании впервые экспортировали оружие собственного производства на «миллионы долларов». Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр высокотехнологичной промышленности страны Мхитар Айрапетян.

«Несколько лет назад было трудно представить, что Армения станет страной — экспортером оружия. В последние месяцы неоднократно в своих публичных выступлениях, в интервью я говорил, что несколько отечественных производителей, армянских компаний получили разрешение на экспорт оружия. И теперь я хочу с большой радостью и гордостью сообщить вам, что три армянские компании в мае экспортировали оружие в две разные страны. <...>

Армянские компании впервые смогли доставить конечную продукцию, разработанную в Армении и произведенную в Армении, в страны конечного использования. Хочу сказать, что все это было мечтой и одним из стратегических приоритетов армянского правительства в последние годы. Именно поэтому правительство в последние годы инвестировало миллиарды драмов в военную промышленность и будет продолжать это делать и в будущем».