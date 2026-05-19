Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

72.35

EUR

84.07

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

575

 

 

 

 

 

Новости

Армения впервые экспортировала оружие собственного производства — министр высокотехнологичной промышленности

The Insider
Министр высокотехнологичной промышленности страны Мхитар Айрапетян. Фото: Armenpress

Министр высокотехнологичной промышленности страны Мхитар Айрапетян. Фото: Armenpress

Армянские компании впервые экспортировали оружие собственного производства на «миллионы долларов». Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр высокотехнологичной промышленности страны Мхитар Айрапетян. 

«Несколько лет назад было трудно представить, что Армения станет страной — экспортером оружия. В последние месяцы неоднократно в своих публичных выступлениях, в интервью я говорил, что несколько отечественных производителей, армянских компаний получили разрешение на экспорт оружия. И теперь я хочу с большой радостью и гордостью сообщить вам, что три армянские компании в мае экспортировали оружие в две разные страны. <...>

Армянские компании впервые смогли доставить конечную продукцию, разработанную в Армении и произведенную в Армении, в страны конечного использования. Хочу сказать, что все это было мечтой и одним из стратегических приоритетов армянского правительства в последние годы. Именно поэтому правительство в последние годы инвестировало миллиарды драмов в военную промышленность и будет продолжать это делать и в будущем».

Министр не уточнил, о каком оружии идет речь и в какие страны оно было поставлено.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Пролив не спасет от провала: почему даже резкий рост нефтяных цен не способен компенсировать падение российской экономики
  2. Кафедра военных преступлений. Как ГРУ готовит в МГТУ им. Баумана хакеров и бойцов «информационной войны»
  3. «Путин добился отвращения ко всему советскому». Историк Андрей Зубов — о 9 мая, наследии СССР и конце режима
  4. Схватить за «Бороду». Какие агенты ФСБ, ГРУ и СВР направлены в Армению для борьбы с Пашиняном
  5. «Напишем, что это для комбайнов»: The Insider и Nordsint разоблачили китайскую компанию, продающую России антенны для дронов

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте