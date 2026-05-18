Суд в Испании оправдал Шакиру по делу о неуплате налогов. Власти обязаны вернуть ей более €60 млн

The Insider
Фото: Шакира вместе с адвокатом в Барселоне, 2023 год / Reuters

Верховный суд Испании оправдал певицу Шакиру по обвинению в налоговом мошенничестве. Налоговое агентство Испании обязали вернуть ей более €60 млн, пишут Reuters и The Guardian

Штраф в размере €55 млн на певицу наложили еще в 2021 году. Тогда агентство утверждало, что Шакира в 2011-м провела в Испании более 183 дней, что автоматически делало ее налоговым резидентом страны и обязывало бы платить в Испании подоходный налог. В то время певица состояла в отношениях с игроком ФК «Барселона» Жераром Пике.

Теперь суд обязал налоговую службу страны вернуть певице €55 млн и проценты — в общей сложности оно должно возместить ей более €60 млн. Суд пришел к выводу, что Шакира в 2011-м провела в Испании 163 дня, а необходимый срок для получения статуса налогового резидента налоговая не подтвердила. 

Налоговое агентство, в свою очередь, заявило, что подаст апелляцию на это решение. 

Это не единственные обвинения в уклонении от уплаты налогов в адрес певицы в Испании. Ранее ее обвиняли в неуплате в период с 2012 по 2014 год и требовали наказание до 8 лет тюрьмы. В ноябре 2023-го Шакира заключила сделку с прокуратурой, согласившись заплатить штраф в размере €7,3 млн — половину от требуемой суммы.

