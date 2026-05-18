Российские производители макарон снизили содержание белка в них до минимально допустимого уровня из-за роста цен на пшеницу — Mash

Производители российских макарон Baisad и «Ролтон» снизили содержание белка в своей продукции до минимально допустимого уровня. По данным Mash, таким способом компании экономят на сырье, после чего при варке такие макароны превращаются в бесформенную «липкую кашу».

Отмечается что нормальным считается показатель в 13,5–14 граммов белка на 100 граммов продукта, и именно белок отвечает за то, чтобы макароны держали форму, потому что чем ниже его доля, тем быстрее изделие разваривается и слипается.

Как отмечает Mash, эксперты связывают происходящее с резким удорожанием качественной пшеницы дурум — за последние годы тонна хорошего зерна выросла в цене с 10–15 тысяч рублей до более чем 20 тысяч. Параллельно выросли издержки на упаковку, логистику и производство, тогда как ретейлеры продолжают давить на производителей, требуя удерживать низкие розничные цены.

Под этим давлением компании, пишет издание, начали ухудшать рецептуру: переходить на более дешевое зерно, смешивать партии разного качества и снижать долю качественного сырья. Отмечается, что формально продукт по-прежнему соответствует ГОСТу при фактическом ухудшении его свойств.

В августе 2025 года The Insider сравнивал стоимость продуктовых корзин в нескольких крупных городах мира и зафиксировал, что Москва стала заметно дороже в категории хлеба и макарон.