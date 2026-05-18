Новости

Судья, признавший ЛГБТ «экстремистами», ФБК — «террористами» и легализовавший «Талибан», возглавит коллегию Верховного суда — «Ведомости»

The Insider
Судья Олег Нефëдов / Фото: SOTAvision

Судья Верховного суда Олег Нефëдов, признавший ЛГБТ «экстремистской организацией», ФБК — «террористической организацией» и легализовавший «Талибан», станет главой коллегии по гражданским делам Верховного суда. Об этом сообщает газета «Ведомости».

26 мая Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит его кандидатуру на пост зампреда Верховного суда и председателя коллегии. Сейчас эту должность занимает Юрий Глазов.

Портал Pravo.ru указывает, что полномочия Глазова истекают в сентябре. Он не стал выдвигать свою кандидатуру на новый срок. 

Собеседник «Ведомостей» указывает, что Нефëдов считается одним из наиболее заметных судей Верховного суда последних лет. 

Он регулярно рассматривал резонансные политические дела: именно Нефëдов принял решение о ликвидации партии ПАРНАС, отказал в допуске к президентским выборам антивоенным кандидатам Екатерине Дунцовой и Борису Надеждину, признал экстремистскими несуществующие «Международное движение ЛГБТ» и «Международное движение сатанизма», признал Антивоенный комитет России и американское юридическое лицо ФБК — Anti-Corruption Foundation — террористическими организациями. Также он рассматривал иск Алексея Навального к владимирской колонии и Минюсту. 

При этом именно Нефëдов приостановил запрет деятельности «Талибана» в России, фактически разрешив террористической организации работать в стране.

Как отмечают «Ведомости», коллегия по гражданским делам считается одной из самых загруженных в Верховном суде. Она формирует практику по спорам с банками, страховщиками, госорганами и работодателями.

Кандидатуру Нефëдова на эту должность рекомендовал глава Верховного суда и экс-генпрокурор Игорь Краснов.

