Гражданские жены погибших участников войны с Украиной оспаривают закон, лишивший их права на «гробовые». Первый иск к парламенту уже подан

Более 450 гражданских жен погибших участников войны в Украине намерены через суды добиваться изменения закона, который лишает их права на выплаты и льготы, если у них не было общего несовершеннолетнего ребенка с погибшим. Первый иск от участницы инициативной группы Александры Токаревой уже поступил в Верховный суд России, пишет «Коммерсантъ».

Иск к Федеральному собранию был подан еще в конце апреля, а 8 мая его передали судье. Токарева утверждает, что новые нормы нарушают принцип равенства граждан перед законом и фактически лишают выплат женщин, которые вели совместное хозяйство с погибшими, но не подпадают под установленные критерии.

В иске говорится, что до принятия федерального закона в ряде российских регионов женщины без общих детей могли через суд установить факт совместного проживания и получить социальную поддержку. После вступления поправок в силу такая возможность оказалась существенно ограничена.

По словам представителей инициативной группы, это обращение станет первым из серии аналогичных исков. В группу входят более 450 женщин, которые считают, что закон лишил их права на выплаты после гибели партнеров на войне.

Изначально законопроект о поддержке гражданских жен погибших военных был разработан по поручению Владимира Путина. Авторы документа — сенаторы Андрей Клишас и Андрей Турчак, а также депутат Павел Крашенинников — предлагали разрешить подтверждать фактические брачные отношения через суд, если пара прожила вместе не менее трех лет, а при наличии общего ребенка — не менее года.

Однако ко второму чтению концепция изменилась. В итоговой версии закона обязательными условиями стали одновременно и трехлетнее совместное проживание, и наличие общего ребенка. Поправки внесли спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры всех думских фракций.

Адвокат Александр Передрук заявил «Коммерсанту», что признать закон противоречащим Конституции может только Конституционный суд. Представитель инициативной группы Ульяна Трохина сказала изданию, что после прохождения всех инстанций заявительницы намерены обращаться и в КС.

Глава думского комитета по защите семьи Нина Останина выступила против расширения критериев для выплат. По ее словам, государство в первую очередь должно поддерживать детей погибших военных, а в случае с гражданскими женами возникают ситуации, когда на выплаты претендуют сразу несколько женщин.