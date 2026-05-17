Новости

Обвиняемый в организации геноцида в Руанде Фелисьен Кабуга умер в гаагской тюрьме в 93 года

The Insider
Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фелисьен Кабуга, которого международный трибунал обвинял в причастности к геноциду в Руанде в 1994 году, умер в заключении в Гааге в возрасте 93 лет. Об этом сообщил Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов ООН, пишет Reuters.

Кабугу арестовали во Франции в 2020 году после более чем 20 лет розыска и экстрадировали в Нидерланды. Следствие считало его одним из главных организаторов геноцида, в ходе которого за сто дней были убиты более 800 тысяч тутси и умеренных хуту. Прокуратура утверждала, что он финансировал вооруженные формирования хуту и распространял язык ненависти через радиостанцию «Свободного телевидения и радио тысячи холмов».

В 2023 году суд признал Кабугу неспособным участвовать в процессе из-за деменции. Его также сочли слишком тяжелобольным для возвращения в Руанду. Поскольку ни одна страна не согласилась принять его, он оставался в следственном изоляторе ООН в Гааге. Суд сообщил, что распорядился провести проверку обстоятельств смерти Кабуги.

Геноцид в Руанде начался в апреле 1994 года после убийства президента страны Жювеналя Хабиариманы. Массовые убийства тутси и умеренных хуту организовали представители экстремистских группировок хуту и связанных с ними властей. После окончания геноцида международный трибунал ООН предъявил обвинения десяткам предполагаемых организаторов и исполнителей преступлений.

Среди самых известных решений Международного трибунала по Руанде — приговоры бывшему мэру Жан-Полю Акайесу, бывшему премьер-министру Жану Камбанде и бывшему полковнику Теонесте Багосоре: все они были признаны виновными в геноциде. Акайесу в 1998 году стал первым человеком, которого международный суд осудил за геноцид. Камбанда — первым бывшим главой правительства, признавшим вину в геноциде. Багосора, которого называли одним из ключевых организаторов массовых убийств, получил пожизненный срок, позже сокращенный до 35 лет.

