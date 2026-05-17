Власти Кабардино-Балкарии вновь запретили шествие в память о жертвах Кавказской войны. Прошлогодняя акция закончилась задержаниями

Десятки жителей Кабардино-Балкарии получили от силовиков предостережения о недопустимости участия в несогласованных митингах в преддверии Дня памяти жертв Кавказской войны. Об этом говорится в обращении регионального правозащитного центра к главе республики Казбеку Кокову. Подписанты назвали вызовы активистов, желающих провести траурное шествие, в отдел полиции ничем не обоснованными и запугивающими. По словам авторов письма, прошлые такие акции ни разу не заканчивались беспорядками или другими противоправными действиями.

«Когда в 2020 и 2021 годах траурное шествие не проводилось в связи с пандемией коронавируса, общественность воспринимала эту ситуацию с полным пониманием, поскольку ограничения носили объективный характер и распространялись на все без исключения массовые мероприятия. Никто не ставил под сомнение необходимость запретительных мер. Но после того, как жизнь вернулась в привычное русло, все ограничения были сняты, кроме запрета на траурное шествие 21 мая, тем самым закрепив практику целенаправленного подавления права граждан на память. Начиная с этого времени городские власти Нальчика и республиканские чиновники, отказывая в согласовании шествия 21 мая, стали приводить абсолютно надуманные и политически ангажированные аргументы, ссылаясь на события в Украине. Как мы помним, сначала был введен запрет на конное шествие, затем — на пешее шествие по центральной улице Нальчика. Остается последний шаг — запретить собираться у „Древа жизни“, где традиционно завершаются траурные мероприятия».

В 2022 году в администрации главы республики шествие назвали «нежелательным» из-за российско-украинской войны, говорится в обращении. Руководитель администрации Мухаммед Кодзоков тогда объяснил позицию тем, что жители «должны демонстрировать полную солидарность». По словам правозащитников, в то же время в Нальчике регулярно проводятся развлекательные мероприятия без оглядки на продолжающуюся войну.

Давление на желающих провести шествие с каждым годом усиливается, жалуются подписанты. В 2025 году силовики задержали как минимум восьмерых участников акции. Вскоре суд отправил их под административный арест на срок от 3 до 10 суток по статье об участии в несогласованном митинге. Шествие запретили якобы из-за «высокого уровня террористической угрозы». При этом траурный митинг у памятника «Древо жизни» прошел без замечаний со стороны властей.

День памяти жертв Кавказской войны (1817–1864 гг.) ежегодно отмечается 21 мая адыго-абхазскими народами. Акции проводятся и за рубежом. После завершения войны многие представители северокавказских народов были вынуждены покинуть родину из-за преследований на национальной и религиозной почве.