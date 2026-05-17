Новости

Представительница Болгарии победила на «Евровидении» в Австрии. Второе место занял музыкант из Израиля

The Insider
Jens Büttner / dpa / picture alliance

Болгарская исполнительница Дара выиграла 70-й песенный конкурс «Евровидение», который в этом году прошел в австрийской столице. Она заняла первое место по результатам и зрительского голосования, и вердикта национальных жюри, набрав в сумме 516 баллов. 27-летняя Дара (Дарина Йотова) выступила с песней Bangaranga. В своей стране она стала известна после участия в телевизионном конкурсе талантов The X Factor.

Главными фаворитами считались участники из Финляндии, Греции и Австралии. Однако они заняли шестое, четвертое и 10 места соответственно.

На втором месте с 343 баллами оказался представитель Израиля Ноам Беттан с песней Michelle, которую он спел на английском, французском и иврите. Во время объявления результатов голосования певец долгое время лидировал. Беттан вышел на сцену одним из первых.

Выступление представителя Израиля Ноама Беттана

В этом году из-за участия Израиля конкурс бойкотировали пять стран: Нидерланды, Ирландия, Исландия, Испания и Словения. Представители некоторых из них требовали отстранить Израиль от участия в конкурсе из-за войны в секторе Газа.

В день финала в Вене прошла акция протеста, участники которой обвинили Иерусалим, помимо прочего, в геноциде. О допуске ближневосточной страны к «Евровидению» объявили в начале декабря. Голосование по допуску страны проходило тайно и сопровождалось напряженными дискуссиями. 

На третьей позиции оказался румынский певец Александра Кэпитэнску. Последнее место в этом году заняла Великобритания, которая получила один балл от жюри. Зрители не отдали ей ни одного.

