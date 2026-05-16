Автомобиль въехал в толпу в Модене, Италия. Пострадали десять человек

В городе Моден, Италия, автомобиль на высокой скорости въехал в толпу людей, пострадали как около 10 человек. Водитель - 31-летний мужчина тунисского происхождения, родившийся в Италии, после аварии скрылся с места преступления пешком, при этом ударив ножом человека, который попытался его остановить. Об этом сообщает издание il Giornale.

Авария произошла на улице Виа Эмилия в центре города, сбив пешеходов, автомобиль врезался в витрину магазина. Нападавшего в итоге задержала полиция недалеко от места происшествия. Сейчас он находится в полицейском участке, его допрашивают.

Мэр Модены Массимо Меццетти заявил, что мотивы преступника все еще устанавливаются.

«Нам нужно понять природу аварии, но это трагедия. Я глубоко потрясен. Какова бы ни была ее природа, это очень серьезное событие. Если это было сознательное нападение, это было еще серьезнее», - сказал он.

Очевидцы заявляют, что машина ехала со скоростью не меньше 160 км/ч, люди при столкновении буквально отлетали от нее. 4 или 5 очевидцев преследовали и помогли задержать нападавшего. По словам источников, премьер-министр страны Джорджия Мелони внимательно следит за ситуацией.