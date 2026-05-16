Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

73.13

EUR

85.18

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

188

 

 

 

 

 

Новости

Автомобиль въехал в толпу в Модене, Италия. Пострадали десять человек

The Insider
Фото: il Giornale

Фото: il Giornale

В городе Моден, Италия, автомобиль на высокой скорости въехал в толпу людей, пострадали как около 10 человек. Водитель - 31-летний мужчина тунисского происхождения, родившийся в Италии, после аварии скрылся с места преступления пешком, при этом ударив ножом человека, который попытался его остановить. Об этом сообщает издание il Giornale. 

Авария произошла на улице Виа Эмилия в центре города, сбив пешеходов, автомобиль врезался в витрину магазина. Нападавшего в итоге задержала полиция недалеко от места происшествия. Сейчас он находится в полицейском участке, его допрашивают. 

Мэр Модены Массимо Меццетти заявил, что мотивы преступника все еще устанавливаются. 

«Нам нужно понять природу аварии, но это трагедия. Я глубоко потрясен. Какова бы ни была ее природа, это очень серьезное событие. Если это было сознательное нападение, это было еще серьезнее», - сказал он. 

Очевидцы заявляют, что машина ехала со скоростью не меньше 160 км/ч, люди при столкновении буквально отлетали от нее. 4 или 5 очевидцев преследовали и помогли задержать нападавшего. По словам источников, премьер-министр страны Джорджия Мелони внимательно следит за ситуацией. 

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Пролив не спасет от провала: почему даже резкий рост нефтяных цен не способен компенсировать падение российской экономики
  2. Кафедра военных преступлений. Как ГРУ готовит в МГТУ им. Баумана хакеров и бойцов «информационной войны»
  3. «Путин добился отвращения ко всему советскому». Историк Андрей Зубов — о 9 мая, наследии СССР и конце режима
  4. Удар ниже тропического пояса: почему России оказалось так сложно закрепиться в Сахеле
  5. «Напишем, что это для комбайнов»: The Insider и Nordsint разоблачили китайскую компанию, продающую России антенны для дронов

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте