Во Франции начали судебное расследование против наследного принца Саудовской Аравии по делу об убийстве Джамаля Хашогги

Парижский следственный судья проведет расследование после подачи жалобы против наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана по делу об исчезновении саудовского журналиста Джамаля Хашогги, убитого в 2018 году в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Об этом сообщили AFP несколько подтверждающих друг друга источников.

Национальная антитеррористическая прокуратура Франции (PNAT) подтвердила Reuters, что расследование касается обвинений в пытках и насильственном исчезновении. Основанием стало решение Апелляционного суда Парижа от 11 мая, который признал допустимыми жалобы правозащитных организаций TRIAL International и «Репортеры без границ». Жалоба DAWN не была принята, пишет Reuters.

Издание отмечает, что расследование во Франции стало новой попыткой привлечь к ответственности причастных к убийству Хашогги, поскольку до этого дело почти не привело к реальным судебным последствиям. В США администрация Джо Байдена предоставила бин Салману иммунитет после его назначения премьер-министром Саудовской Аравии, из-за чего американский суд закрыл гражданский иск, поданный невестой Хашогги.

Французское законодательство позволяет расследовать тяжкие преступления, совершенные за пределами страны, однако для уголовного преследования подозреваемые обычно должны находиться на территории Франции. The Insider обратился к международным юристам за разъяснением значения и возможных последствий такого расследования.

Как убивали Хашогги

Саудовский журналист и колумнист The Washington Post Джамаль Хашогги был убит 2 октября 2018 года в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, куда пришел за документами для брака со своей невестой Хатидже Дженгиз.

Поначалу власти Саудовской Аравии отрицали его гибель и утверждали, что журналист покинул консульство живым. Позже Эр-Рияд признал смерть Хашогги, сначала объяснив ее «дракой», а затем — умышленным убийством.

По данным турецких следователей и доклада спецдокладчицы ООН Аньес Каламар, в консульство заранее прибыла группа саудовских силовиков, включая судмедэксперта Салаха аль-Тубейги. Турецкая разведка получила аудиозаписи из консульства, на которых, как утверждается, зафиксированы подготовка к убийству, удушение Хашогги и расчленение тела.

Следствие считает, что тело журналиста вывезли с территории консульства по частям. Его останки до сих пор не найдены.

По данным американской разведки, операция была санкционирована наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом. Сам бин Салман отрицал, что отдавал приказ об убийстве, однако заявлял, что преступление произошло «под его ответственностью».

Убийство Хашогги стало одним из самых громких политических преступлений последних лет и вызвало международный скандал. ЦРУ пришло к выводу, что вероятность причастности наследного принца к организации убийства была «от средней до высокой». Сенат США позднее принял резолюцию, возлагающую ответственность за убийство на бин Салмана.