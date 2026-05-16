В Набережных Челнах произошел крупный пожар на заводе по переработке пластика, горит более 10 тысяч кв. м.

В Набережных Челнах ночью 16 мая начался пожар на территории предприятия «АлтынПолимер-НЧ», расположенного на улице Авторемонтной, 20/2. Об этом сообщила администрация города. «Силы и средства Набережночелнинского пожарно-спасательного гарнизона реагируют по рангу пожара № 3. Происходит горение полимерной продукции на открытой площадке», — говорится в сообщении властей.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 2:46. Изначально площадь пожара оценивалась в 6000 кв. м, к 10 утра прокуратура Татарстана сообщила, что огонь распространился более чем на 10 тысяч кв. м. Предварительная причина: самовозгорание полимерной продукции.

«Объекты, подвергшиеся пожару: открытая территория площадью 6375 кв. м, здание площадью 4500 кв. м», — сообщили в прокуратуре республики. Предварительной причиной возгорания ведомство назвало самовозгорание полимерной продукции.

По данным МЧС, пострадавших нет. В тушении участвовали 70 человек и 23 единицы техники, включая 10 пожарных автоцистерн. В 6:55 пожар удалось локализовать.

По данным «Яндекс Карт», по указанному адресу находится ООО «АлтынПолимер-НЧ», занимающееся переработкой пластика. Среди видов деятельности компании — производство пластмассовых изделий, обработка и утилизация неопасных отходов, а также торговля промышленным сырьем и оборудованием.

Пожар произошел в промышленной зоне вдоль Казанского проспекта недалеко от моста через плотину Нижнекамской ГЭС. В этом районе также расположены предприятия по продаже промышленных газов, производству металлоконструкций и промышленного электрооборудования, отмечает Astra.

Ранее в Татарстане объявляли опасность атаки беспилотников, однако мониторинговые каналы и близкие к силовым структурам российские Telegram-каналы не связывают пожар с атакой БПЛА.