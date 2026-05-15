Новости

Китай повторно допустил на свой рынок 425 американских фирм, торгующих говядиной

The Insider
Китай продлил экспортные лицензии для 425 американских производителей мяса, сообщает Bloomberg со ссылкой на Американскую федерацию экспортеров мяса. Пятилетние лицензии компаний истекли в прошлом году на фоне торговой напряженности между США и Китаем. Еще 77 предприятий получили такие лицензии впервые. 

Вероятно, договоренность об импорте американской говядины в Китай была достигнута на встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзинпина, состоявшейся 13-14 мая. Организация экспортеров возлагала на этот визит большие надежды: 

«Подавляющее большинство американских предприятий — более 400 — либо были исключены из китайских регистрационных списков, либо так и не получили новых лицензий. Поэтому, на мой взгляд, потребуется подобное событие, чтобы сдвинуться с мертвой точки и разрешить ситуацию. Мы с осторожным оптимизмом полагаем, что эта встреча на высоком уровне между президентом Си Цзиньпином и президентом Трампом может это сделать», - заявил Дэн Халстром, президент и генеральный директор Американской федерации экспортеров мяса. 

По словам Халстрома,  после заключения первого этапа торгового соглашения в 2020 году экспорт американской говядины в Китай резко вырос с примерно $300 миллионов в 2020 году до более чем $2 миллиардов в 2022 году. Однако после исключения американский компаний из китайских реестров, он снова упал до чуть менее $500 миллионов в прошлом году. 

