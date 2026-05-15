Новости

США предъявили гражданину Ирака обвинения в подготовке ряда терактов против синагог, еврейских центров и консульства США

The Insider
Федеральный суд Манхэттена предъявил обвинения гражданину Ирака Мохаммеду Багеру Сааду Дауду Аль-Саади в планировании нападения на синагогу в Нью-Йорке в прошлом месяце и еврейские центры в  Лос-Анджелесе и Скоттсдейле (Аризона). Его также обвиняют в причастности к нападениям на синагогу и консульство США в Торонто, Канада. Об этом сообщает Associated Press. 

Кроме того, Мохаммед Аль-Саади обвиняется в подготовке как минимум 18 терактов в Европе, в том числе поджога банка в Амстердаме и нападения с ножом на двух евреев в районе Голдерс-Грин в Лондоне, произошедшего в конце апреля. По подозрению в этом нападении полиция задержала 45-летнего мужчину, чье имя не разглашается. Ему также предъявлены обвинения в сговоре и оказании материальной поддержки иракской шиитской группировке «Катаиб Хезболла» и Корпусу стражей исламской революции.

Аль-Саади не стал выступать с заявлением, но через своего адвоката передал, что считает себя политзаключенным и военнопленным. С вечера четверга он содержится в одиночной камере федеральной тюрьмы в Бруклине. Он был задержан в Турции и экстрадирован в США. Мотивом для терактов считается совместная операция США и Израиля против Ирана.

