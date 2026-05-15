Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

73.14

EUR

86.29

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

269

 

 

 

 

 

Новости

Платежная система А7 и Промсвязьбанк, помогающие обходить санкции, получили фетву на исламские трансграничные переводы

The Insider
Иллюстрация к материалу

Платежная система А7, связанная с беглым молдавским олигархом Иланом Шором, и Промсвязьбанк, помогающий обходить антироссийские санкции, получили фетву (религиозно-правовое заключение) на исламские трансграничные переводы. Фетву вручил глава Духовного управления мусульман Татарстана Камиль Самигуллин на международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum». Об этом сообщают «Ведомости». 

В пресс-релизе А7 и ПСБ говорится, что новый продукт предназначен в первую очередь для малого бизнеса, работающего с контрагентами в странах Азии, Ближнего Востока и Африки. Исламские расчетные счета ПСБ запустил еще в прошлом году, они и стали основой халяльной системы переводов. 

«Сейчас в российской экономике и промышленности появляются новые направления экспорта и импорта, и в перспективе исламские продукты будут приобретать всё большую востребованность в рамках внешнеэкономической деятельности, поэтому ПСБ планомерно развивает инфраструктуру ВЭД для удобства клиентов», — отметил заместитель председателя ПСБ Дмитрий Макеев.

Поскольку шариат запрещает выдачу ссуд под проценты, азартные игры и торговлю с риском, фьючерсные сделки и инвестиции в производство товаров и услуг, запрещенных в исламе (например, свинины или алкоголя), в банковской системе таких стран, как Турция, Египет, Малайзия, Саудовская Аравия, Иран и так далее используются специальные финансовые инструменты, позволяющие обходить эти ограничения. В 2023 году Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по внедрению исламского банкинга на территории Башкортостана, Дагестана, Татарстана и Чечни с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2025 года.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Пролив не спасет от провала: почему даже резкий рост нефтяных цен не способен компенсировать падение российской экономики
  2. Кафедра военных преступлений. Как ГРУ готовит в МГТУ им. Баумана хакеров и бойцов «информационной войны»
  3. «Путин добился отвращения ко всему советскому». Историк Андрей Зубов — о 9 мая, наследии СССР и конце режима
  4. Удар ниже тропического пояса: почему России оказалось так сложно закрепиться в Сахеле
  5. «Напишем, что это для комбайнов»: The Insider и Nordsint разоблачили китайскую компанию, продающую России антенны для дронов

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте