У берегов Греции нашли морской дрон со взрывчаткой. Следствие считает, что украинский аппарат сбился с курса — Reuters

У берегов греческого острова Лефкада (также Лефкас) обнаружили начиненный взрывчаткой морской беспилотник. Греческие следователи считают, что аппарат мог сбиться с курса из-за технической неисправности, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Дрон нашли рыбаки 7 мая. Афины утверждают, что беспилотник был украинским, хотя Киев официально это отрицает. Представитель министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил об отсутствии свидетельств того, что обнаруженный на прошлой неделе у берегов Греции беспилотный катер связан с украинскими операторами.

По данным агентства, греческие военные и спецслужбы разобрали аппарат и проводят его технический анализ, включая изучение метаданных и реверс-инжиниринг. Следствие пытается установить задачу дрона и место его запуска.

Первоначально рассматривалась версия, что аппарат мог быть запущен даже из Ливии через Средиземное море, однако предварительные результаты расследования показывают, что дрон, вероятно, не преодолел большое расстояние. Одним из ключевых факторов анализа стали остатки топлива.

Министр обороны Греции назвал инцидент «очень серьезным» и заявил, что дрон представлял угрозу для судоходства. «Этот аппарат был начинен взрывчаткой и представлял угрозу безопасности навигации. Я даже не хочу думать, что было бы, если бы пассажирское судно столкнулось с этим дроном», — сказал он. Министр иностранных дел Георгиос Герапетритис заявил, что «любое превращение Средиземного моря в театр военных действий нельзя терпеть».

Reuters напоминает, что Украина в последние месяцы атаковала суда, которые считает частью российского «теневого флота», в Чёрном и Средиземном морях. Греция уже уведомила об инциденте Евросоюз и готовит официальную жалобу после завершения расследования.