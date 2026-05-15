Британские власти отказали во въезде в страну члену «Альтернативы для Германии» Петру Быстроню

Власти Великобритании не позволили въехать в страну немецкому ультраправому политику, депутату Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» Петру Быстроню. Он должен был выступить на демонстрации правых сил в Лондоне, организованной антиисламским активистом Томми Робинсом, уже известным организацией массовых беспорядков. Об этом сообщает издание Die Zeit. 

«Стармеру конец. Страна, которая не пускает критиков, обречена», — заявил Быстронь. Ему отказали в выдаче электронного разрешения на въезд, которое обязаны оформлять граждане Евросоюза для путешествий в Великобританию после Брекзита. Сам Стармер заявил, что Британия запретила въезд сразу 11 «крайне правым агитаторам, распространяющим ненависть и насилие». Среди них — граждане США, Бельгии и Польши. 

1 апреля прошлого года Европарламент по запросу немецкого минюста снял с Быстроня неприкосновенность после того, как он опубликовал фотомонтаж, на котором высокопоставленные немецкие чиновники, включая Ангелу Меркель и Олафа Шольца, изображены с поднятой в нацистском приветствии рукой. Публикация появилась после отстранения украинского посла Андрея Мельника и сопровождалась подписью: «Пока, Мельник! Немецкие политики машут на прощание». Ранее, когда Быстронь был депутатом Бундестага, подобный запрос уже удовлетворялся немецким парламентом 7 сентября 2023 года, однако расследование приостановили после его избрания в Европарламент.

По данным расследования издания Die Zeit, Der Spiegel и нескольких других европейских СМИ, Быстронь также был вовлечен в деятельность прокремлевской медиаплатформы Voice of Europe. Сообщается, что он, его однопартиец Максимилиан Кра и другие депутаты могли получать материальное вознаграждение за поддержку работы этого портала в размере до 2 млрд евро через сеть «кума Путина» Виктора Медведчука.

